Dijital başarı televizyona yansımadı

TRT’nin uluslararası dijital platformu ‘tabii’nin orijinal dizisi ‘Gassal’, 21 Aralık 2024’te yayınlanan ilk sezonuyla büyük bir başarı yakalamıştı. Bunun rüzgârıyla dizinin ikinci sezonu çekilmiş ve o da 24 Mayıs’ta izleyicisiyle buluşmuştu. Şu sıralar dizinin üçüncü sezonu için hazırlıklar sürüyor.

TRT, dizinin dijital platformdaki başarısının ardından sürpriz bir karar aldı ve ‘Gassal’ı bu kez TRT 1’de hafta içi her akşam saat 20.00’de ekrana getirmeye başladı. 23 Haziran’da ilk bölümüyle ekrana gelen ‘Gassal’, dijitaldeki başarıyı televizyonda yakalayamadı. Dizinin ilk 3 bölümü izleyici karşısına çıktı. ‘Gassal’, ilk bölümde Total’de aldığı 1.74 reytingle 10., AB’de aldığı 1.45 reytingle 7. ve ABC1’de aldığı 1.85 reytingle 8. oldu. Dizinin 1. bölümüne göre, her ne kadar 2. ve 3. bölümünde hafif artış yaşansa da 3’ün altında reyting alması, televizyonda başarısız olduğunu gösteriyor.

Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrolünde yer aldığı dizi, ölümle hayat arasındaki ince çizgiyi çarpıcı bir şekilde ele alıyor.

Depremin acısını fırçasıyla anlattı

Genç ressam Ayşegül Özer, bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Kadın Yüzler Festivali’ne katıldı. Sanatçı, festival kapsamında kadınlara özel olarak bu sene ilk kez açılan sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere Antakya’da yakalanan Ayşegül Özer, ‘Sessiz Çığlık’ adını verdiği sergisinde yaşadığı tarifsiz acıyı fırçasıyla anlatmış. Sanatçının sergide 3 eseri yer alıyor. Sergiyi gezerken eserleriyle büyülendim.

Beyoğlu’nda bulunan Casa Foscolo’da 4 kadın sanatçıyı bir araya getiren sergi, 30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Güldiyar Tanrıdağlı’ya ASCAP’tan ödül

MF Yapım imzalı ‘Gülcemal’ dizisinin özgün müziklerine imza atan besteci Güldiyar Tanrıdağlı, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Dizinin orijinal müzikleriyle Amerikan Besteciler, Yazarlar ve Yayımcılar Derneği (ASCAP) tarafından verilen ‘Top Rated Television Series: Full Score’ ödülüne layık görülen Güldiyar Tanrıdağlı, ASCAP Ödülleri’nde bu kategoride ödül kazanan ilk Türk besteci oldu. Tanrıdağlı’nın ‘Gülcemal’ için bestelediği müzikler, dizinin atmosferine güçlü bir katkı sunarak izleyicilerden ve sektörden büyük övgü aldı.

Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen’in yer aldığı dizi, 6 Nisan 2023’te başlamış, 13 Temmuz 2023’te yayınlanan 13. bölümüyle final yapmıştı.