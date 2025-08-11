Dijital çağda ebeveynlik: Yeşilay’dan rehber kitap!

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, ailelerin dijital dünyada çocuklarına bilinçli bir şekilde rehberlik etmesi için uzman gelişim psikologları Merve Fidan ve Nihan Sönmez tarafından kaleme alınan "Dijital Ebeveynlik" kitabı okurlarıyla buluştu.

Kitap, dijital çağda çocuklara sağlıklı sınırlar koyabilmenin, onları hem teknolojinin nimetlerinden faydalandırıp hem de zararlarından koruyabilmenin yollarını ortaya koyuyor.

Ebeveynleri teknoloji karşısında pasif konumdan çıkarak çocuklarının dijital hayatlarında etkin bir rol üstlenmelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Dijital Ebeveynlik" kitabı, teknolojiyi tamamen yasaklamak yerine "yerinde ve yeterince kullanım" anlayışını temel alan bir yaklaşım sunuyor.

Kitap, ebeveynlerin dijital farkındalıklarını artırmalarını, bilinçli dijital tüketim alışkanlıkları geliştirmelerini ve çocuklarını dijital dünyanın tehlikelerine karşı güçlü kılmalarını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, dijitalleşmenin hayatın her alanında hızlı bir değişim oluşturduğunu ancak bilinçsiz ve sınırsız kullanımının internet bağımlılığı riskini artırdığını belirterek, "Özellikle çocuklar dijital içeriklere karşı daha savunmasız durumda. Kontrolsüz internet kullanımı, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimi tehdit eden birçok risk barındırıyor. Yeşilay olarak, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve aileleri bu süreçte güçlendirmek önceliklerimizin başında geliyor. Çünkü çocukları dijital dünyanın olumsuz etkilerinden koruyacak en güçlü kalkan, bilinçli bir ebeveynliktir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya bağımlılığına karşı ebeveynlere büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Dinç, "Algoritmaların hakimiyeti yerine temiz içerikler, kişileri dijital dünyanın karmaşasından ve risklerinden koruyabilir. Ebeveynlerin de çocuklarıyla bu konudaki iletişimini daha sağlıklı ve bilinçli şekilde yönetmesini mümkün kılıyor. Teknolojiyi dışlamadan bilinçli kullanma imkanı sunan alternatif sosyal medya platformları dijital yaşamla dengeli bir ilişki kurmanın kapısını aralıyor. Örneğin, yerli ve reklamsız, nefret dilinden uzak, temiz içerik sunan, bu anlamda çocuk ve gençlere rehberlik edecek, ihtiyaç halinde kullanabilecekleri bir platform olarak Next Sosyal, güvenilir bir seçenek sunuyor." dedi.

Sade ve anlaşılır diliyle dikkati çeken kitap, akademik bilginin yanı sıra pratik öneriler ve uygulanabilir çözümlerle ebeveynlerin dijital dünyada kendilerine bir duruş kazanmasına yardımcı oluyor.