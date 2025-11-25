İBB Kültür AŞ’nin işlettiği Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, yoğun ilgi gören “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisine yeni bir deneyim ekliyor. 27 Kasım’dan itibaren her perşembe 18.30-21.00 arasında düzenlenecek “Yıldızlı Geceler” seanslarıyla ziyaretçilere daha dingin bir atmosferde özel akşam ziyareti imkânı sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yatırımlarından biri olan Dijital Deneyim Merkezi, kapılarını açtığı günden bu yana büyük ilgi gören “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisini yeni bir içerikle derinleştiriyor. Türkiye’nin ilk tam kapsamlı dijital sanat ve deneyim alanı olan merkez, “Yıldızlı Geceler” adını taşıyan yeni akşam seanslarıyla ziyaretçilere kalabalıktan uzak, daha özel bir sanat atmosferi sunmaya hazırlanıyor. 27 Kasım’dan itibaren her perşembe 18.30-21.00 arasında düzenlenecek seanslarda indirimli bilet satışı olmayacak.

İBB Kültür AŞ bünyesinde hizmet veren Dijital Deneyim Merkezi, yoğun ilgi nedeniyle sergiyi daha sakin bir zaman diliminde görmek isteyenler için “Yıldızlı Geceler” uygulamasını başlatıyor.

Müzenin kapanışının ardından başlayan üç saatlik özel seans: serginin farklı bölümlerini rahat gezebilme, mekânın ışık ve ses tasarımını daha dingin bir atmosferde deneyimleme, sanatçıya dair dijital anlatıları kesintisiz takip edebilme olanağı sunacak.

Ziyaret bilgileri ve bilet detayları kultur.istanbul ve dijitaldeneyimmerkezi.com adreslerinden takip edilebilecek.

23 Ağustos’ta kapılarını açan sergi; 4 oda ve Dijital Koridor olmak üzere toplam 5 ayrı bölümden oluşuyor. Sergide 6 sanatçı ve kolektife ait 13 dijital eser yer alıyor: Design in Situ, Fuat Genç, Lucid Realities, Nohlab, Özde Karadağ, Ufuk Barış Mutlu.

Bu bölümde ziyaretçiler, Van Gogh’un çocukluk yıllarından sanatındaki kırılma anlarına, yazdığı mektuplardan eserlerinin ardındaki hikâyelere, işitsel, görsel ve interaktif uygulamalara kadar kapsamlı bir dijital anlatıyla karşılaşıyor.

Türkiye’de ilk kez gösterilen Van Gogh’un Paleti adlı VR deneyimi, sanatçının paletini merkeze alarak oluşturulmuş hayali bir manzara içinde ziyaretçilere benzersiz bir duyusal keşif sunuyor. Bu bölümde Van Gogh’un kritik dönem eserleri üç boyutlu bir yolculukla deneyimlenebiliyor.

Sanatçının bilinçaltına açılan kapıyla başlayan bu bölümde, Van Gogh’un eserleri dijital yorumlarla yeniden kurgulanıyor, dört bölümlü mekânsal anlatıyla Güney’e uzanan yolculuk takip ediliyor, ışık ve renklerle yapılan dijital performanslar mekânı dev bir tuvale dönüştürüyor.

Bu odada özel yazılımlar kullanılarak 2 binden fazla Van Gogh eseri analiz ediliyor, yüksek boyutlu algoritmalar ve sinir ağlarıyla yeni dijital eserler oluşturuluyor, yapay zekâ sanatçının tarzını yeniden üretiyor. Yolculuk, ziyaretçiyi Van Gogh’un bilinçaltından çıkararak tamamlanıyor.

Serginin son bölümünü oluşturan Dijital Koridor’da Van Gogh’un renk dünyası, hareketle tepki veren yüzeyler, etkileşimli oyun alanları ziyaretçilere eğlenceli ve kapsayıcı bir deneyim sunuyor.