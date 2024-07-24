Dijital dönüşüme ayak uyduran şirketler daha çok kazanıyor

Dijital teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu, verimliliğin artmasına ve hizmet kalitesinin yükselmesine olanak sağlıyor. Bu durumun farkında olan şirketler ve kamu kurumları dijital dönüşüme dair adımlarını hızlandırıyor. Özellikle pandemi süreci dijitalleşmenin öneminin somut olarak anlaşılmasını sağladı. Statista verilerine göre 2027 yılında dijital dönüşüm harcamalarının dünya çapında 3,9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

“Şirketler rekabet avantajı için dijital dönüşüme önem vermeli”

Dijital dönüşümün şirketler için seçenek değil, zorunluluk haline geldiğini söyleyen Optimal Ajans ve Optimal Yazılım CEO’su Umut Uysal, “Dijital dönüşüm, şirketlerin rekabet avantajı elde etmeleri ve sürdürülebilir büyüme sağlamaları açısından kritik bir öneme sahip. Rakipleriniz hızla iş süreçlerini dijitalleştirirken, sizlerin eski usul yöntemlerle piyasada tutunmanız mümkün değil. Bu durumun farkına varan şirketler, geç kaldıklarını düşünmek yerine hızla yol alan dijital dönüşüm trenine bir noktadan binmeye çalışmalı. Aksi takdirde, rekabette geri kalma riski ile karşı karşıya kalabilirler dedi.

Dijital dönüşüm süreçlerine dair şirketlere verdikleri destekten bahseden Umut Uysal, “Optimal olarak, dijital dönüşümün tüm aşamalarında şirketlere kapsamlı çözümler sunuyoruz. Tüm bu süreçler belirli bir sıralama dahilinde ilerletiliyor. İlk olarak, mevcut iş süreçlerini analiz ediyor ve dijitalleşme potansiyelini belirliyoruz. Ardından, şirketlerin ihtiyaçlarına özel stratejiler geliştiriyor ve uygulamaya geçiriyoruz. CRM ve ERP programları gibi dijital dönüşümde gerekli yazılımlar geliştiriyor ve bu yazılımların entegrasyonunu sağlıyoruz. Ayrıca web tasarımı, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve özel yazılım çözümleri gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunarak, müşterilerimizin dijital dünyada başarılı olmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketler batabilir”

Dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketler, hızla değişen iş dünyasında rekabet güçlerini yitirerek iflas riskiyle karşı karşıya kalabilirler. McKinsey & Company'nin yaptığı araştırmalar, dijital dönüşüm projelerini başarılı bir şekilde uygulayan şirketlerin gelirlerini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Dijital dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştiren şirketler, operasyonel maliyetlerini %30'a kadar azaltarak verimliliklerini artırabilirler.

Buna karşılık, dijital dönüşümü benimsemeyen şirketler, pazar paylarını ve rekabet avantajlarını hızla kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. IDC'nin verilerine göre, dijital dönüşüm süreçlerini benimsemeyen firmaların %70'inden fazlası beş yıl içinde rekabet gücünü kaybetmektedir . Blockbuster ve Kodak gibi dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketler, teknolojik gelişmeleri yakalayamadıkları için pazardan silinmişlerdir. McKinsey'nin araştırmaları, dijital dönüşüm sürecinde geri kalan firmaların ekonomik performanslarının önemli ölçüde düştüğünü ve rekabet avantajlarını kaybettiklerini göstermektedir.

Uysal, “Yeniliklere adapte olmak tarihin her döneminde zor olmuştur. Bugün de bizlerin şirketleri dijital dönüşüm süreçlerine ikna etmekte zorlanmamızın en büyük sebebi, yeniliğe karşı gösterilen dirençtir. Yeniliğe direnç göstermek doğru değil. Zaten hem çalışan hem de işverenler dijitalleşmenin kendilerine sağladığı somut faydaları gördükçe bu yaklaşım hızla değişiyor. Ayrıca, dijital dönüşüm süreçlerinin maliyetleri dışarıdan yüksek gibi görünse de, kısa ve orta vadede maliyetleri düşürdüğü görülüyor.Gelecekte dijital dönüşümün daha da hızlanacağını öngörüyoruz. Yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), blokzinciri ve büyük veri analitiği gibi teknolojiler, iş dünyasında ağırlığını hissettirmeye devam edecek. Bu teknolojiler, daha akıllı ve verimli iş süreçleri oluşturmanın yanı sıra, yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına da olanak tanıyacak” dedi.

“Kamunun yanı sıra finans, sağlık ve eğitim gibi sektörler dönüşümden daha çok etkileniyor”

Dijital dönüşümün sektör bazındaki etkilerine değinen Umut Uysal, “Dijital dönüşüm bazı sektörleri daha hızlı ve derinlemesine etkiliyor. Örneğin kamu, dijital teknolojilerle hizmete erişimi kolaylaştırıyor. Diğer yandan finans sektörü, dijital bankacılık ve fintek çözümleriyle büyük bir değişimden geçiyor. Sağlık sektörü ise teletıp ve dijital hasta kayıt sistemleri gibi uygulamalarla hızla dijitalleşiyor. Eğitim sektörü de online eğitim platformları ve dijital öğrenme araçları sayesinde önemli bir dönüşüm yaşıyor.

Bu sektörlerde dijitalleşme, operasyonel verimlilikten müşteri memnuniyetine kadar geniş bir yelpazede fayda sağlıyor. Elbette dijital dönüşümüm etki etmediği bir sektör yok fakat bu sektörlerdeki etki diğerlerinin çok daha üzerinde diyebiliriz. Bizler Optimal olarak, dijital dönüşümün geleceğine yön veren bir firma olmayı hedefliyoruz. Teknolojinin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, müşterilerimize inovatif ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Vizyonumuz, sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına cevap verebilecek esneklikte ve ileri görüşlülükte olmak” diyerek sözlerini noktaladı.