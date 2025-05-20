Dijital dönüşümün öncüsü olmak isteyen profesyoneller, 14 Mayıs’taki etkinlikte buluştu

Geleceği dijital dönüşümle inşa etmek isteyen profesyoneller, 14 Mayıs’ta bir araya geldi. Türkiye’nin ilk SAP Gold Partner'ı Nagarro + MBIS, Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleştirdiği “Bulutun Gücüyle Yeni Nesil Dönüşüm” konulu etkinlikte, SAP ekosistemini buluşturdu. 80 katılımcı, yapay zeka destekli dönüşüm süreçleri, gerçek başarı hikayeleri ve en yeni teknolojik trendlerle tanıştı. SAP çözümlerinin yapay zeka desteğiyle iş akışlarını nasıl güçlendirebileceğini keşfetti.

Etkinlik boyunca, SAP S/4HANA Cloud Public Edition’ın temel prensipleri ve uygulama stratejileri ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, sektörden başarı öyküleri ve deneyimler interaktif bir ortamda paylaşıldı. Yapay zekanın akıllı dönüşüm süreçlerindeki kritik rolü ve insan kaynakları alanındaki son dijitalleşme trendleri derinlemesine incelendi. SAP Türkiye işbirliğiyle, mevcut ve potansiyel SAP yatırımlarının hızlı değer yaratma potansiyeline dair çarpıcı içgörüler sunuldu. Bu kapsamlı buluşma, sektör profesyonellerine dijital dönüşüm yolculuklarında rekabet avantajı sağlayacak bilgi ve perspektifler kazandırdı.

Cenk Salihoğlu: “Geleceğe yön veren bir vizyonla hareket ediyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Nagarro + MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, “Bulut çözümleri ve yapay zeka, teknolojiyi hızla dönüştürüyor. Bu değişim kaçınılmaz ve biz de Nagarro + MBIS olarak müşterilerimizin sadece SAP değil, tüm dijital mühendislik ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmak için sürekli gelişiyor ve evriliyoruz. Global gücümüz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve esnek iş yapış modelimizle, iş süreçlerini dönüştürerek, daha çevik, veri odaklı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz” dedi.

Bülent Karal: “Dijital asistanlarımız, inovasyon ve rekabet gücünü artırıyor”

SAP Business Suite ile iş süreçlerinde yeni nesil dönüşümü anlatan SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, şunları kaydetti:

“SAP Business AI, finans, tedarik zinciri ve İK gibi iş fonksiyonlarını gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayarak süreçleri daha akıllı hale getiriyor. Etkili yapay zeka için sadece algoritmalar değil, güvenilir veri ve sağlam uygulamalar da şart. SAP Business Suite ile bu unsurları tek çatı altında topluyor, süreçleri uçtan uca entegre ediyoruz. Düşük kodlu araçlarla genişletilebilen, sektöre özel çözümlerimiz sayesinde kurumlar veri entegrasyonu yerine içgörüye odaklanıyor. SAP Joule gibi dijital asistanlarımız da çeviklik, inovasyon ve rekabet gücünü sürdürülebilir şekilde artırıyor.”

Carl-Philipp Müller: “SAP Public Cloud dijital işletmelere güçlü bir yol haritası sunuyor”

Etkinlikte konuşan Nagarro SAP Bulut Çözümleri Direktörü Carl-Philipp Müller, “SAP Public Cloud, yalnızca teknik bir çözüm değil, aynı zamanda dijital dönüşüm yolculuklarında işletmelere güçlü bir stratejik yol haritası sunuyor. Maliyetlerin optimize edilmesi, esnekliğin artırılması ve inovasyonun hızlanması gibi avantajlarla, işletmelere daha çevik, ölçeklenebilir ve rekabetçi iş modelleri sağlıyor” dedi.

Nagarro SAP Public Cloud Çözümleri Müdürü Manuel Sedlak ise, “SAP on-prem sistemlerden buluta geçiş, yalnızca teknoloji tabanlı bir değişim değil, iş yapış şekillerinde köklü bir dönüşümü gerektiriyor. Doğru stratejiyle bulutun yarattığı değer, operasyonel verimlilik, veri güvenliği ve esneklik gibi kritik alanlarda önemli kazanımlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Çaba: “SAP S/4HANA Public Cloud, dijital dönüşümün merkezinde konumlanıyor”

“Bulutun Gücüyle Yeni Nesil Dönüşüm” etkinliğinin ikinci yarısında sahne alan Nagarro + MBIS SAP Public Cloud Grup Müdürü Ahmet Çaba, şu bilgileri paylaştı:

“SAP S/4HANA Public Cloud ile şirketler dijital dönüşümlerinde yüksek altyapı yatırımı yapmadan, toplam sahip olma maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek, global standartlarda en iyi iş süreçlerine, en güncel yeniliklere sahip olabiliyor. Aynı zamanda iş süreçlerinde esneklik ve çeviklik kazanarak rekabette öne geçiyor. Dijital dönüşümün artık zorunlu olduğu günümüzde SAP S/4HANA Public Cloud bu dönüşümün merkezinde yer alarak, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıya geçişi mümkün kılıyor.”

Kıvanç Oktaş: “SAP çözümleri işletmeleri dönüşüme motive ediyor”

Nagarro + MBIS Akıllı Teknolojiler Grup Müdürü Dr. Eren Esgin, yapay zeka ile akıllı dönüşümü anlattığı konuşmasında SAP çözümlerine dair, “SAP Business AI: Joule ile sezgisel, embedded AI ile entegre, customized AI ile size özel sürdürülebilir yapay zeka çözümleri sayesinde, rekabet avantajını yakalayabilirsiniz” açıklamasında bulunurken Nagarro + MBIS Veri Yönetimi ve Analitikler Grup Müdürü Kıvanç Oktaş ise şu sözleri kaydetti: “Yapay zeka alanında kazanımlar elde etmek için çok büyük yatırımlar yapmaya gerek yok. Özellikle SAP dünyası içindeki hazır çözümler küçük yatırımlarla önemli kazanımlar vaat ederken, işletmeleri de bu dönüşüme adım atmak için motive ediyor.”

Özlem Aydoğdu: “Bulut sistem ve yapay zeka akımını okyanustaki dalgalara benzetebiliriz”

Etkinliğin “SuccessFactors HR Trendleri” başlıklı kapanış oturumunda sahneye çıkan Nagarro + MBIS İnsan Kaynakları Uygulamaları Grup Yöneticisi Özlem Aydoğdu, “Önlenemez şekilde gelen bulut sistem ve yapay zeka akımını okyanustaki dalgalara benzetebiliriz. İyi bir sörfçü gibi doğru zamanda açıyı yakalayıp, hızına uyumlandığınızda, içinden çıkabilecek işletmeler fark yaratır. Yakalayamazsanız yalnızca seyirci olursunuz. SAP’nin “Relevant, Reliable, Responsible” ilkelerini benimseyerek iş süreçleriyle uyumlu ve güvenilir veriler sunan; Avrupa Birliği Yapay Zeka Regülasyon ve Hukuku standartlarına uyumlu olarak geliştirdiği yapay zeka altyapısı SuccessFactors kullanımıyla da İK süreçlerine önemli katkılar sağlayacak” dedi.

SAP SuccessFactors/HXM Çözüm Mimarı Sevgin Rüstemoğlu da şu değerlendirmede bulundu: “SAP’nin insan kaynakları süreçlerini uçtan uca kapsayan bulut temelli çözümü SAP SuccessFactors, yapay zekayı da merkezine alan gelişme stratejisi ile dijital dönüşümde bulutun gücünü tercih eden işletmeler için en değerli yatırımlardan biri olacak. Nagarro+MBIS, bu değerli yatırım sürecinizin her adımında size yol gösterecek yeteneklere sahip.”

Ayşe Akın: “Dijital dönüşüm, yalnızca bir yazılım çözümünden ibaret değil”

“Yasal Düzenlemeler ve İleri Seviye Gereksinimler için Nagarro + MBIS Çözümleri” oturumunda konuşan Nagarro + MBIS Ürünleri Grup Müdürü Ayşe Akın ise “Yenilikçi, özgün, kolayca uygulanabilir ve ihtiyaca yönelik nokta atışı çözümler üretmek, Nagarro + MBIS ürün yelpazesini oluştururken temel prensibimiz oldu. Günlük çalışmalarımızda, mevcut sistemleri koruyacak şekilde bakımlarla desteklenen, yaşayan ürünler sunuyoruz. Ayrıca yeni nesil teknolojileri yakından takip ederek çözümlerimizi bu gelişmelere uyumlandırmak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dijital dönüşüm, yalnızca bir yazılım çözümünden ibaret değil, aynı zamanda stratejik bir vizyon ve kültürel bir değişimdir” dedi.

Türkiye’nin ilk SAP Gold Partner'ı Nagarro + MBIS tarafından düzenlenen “Bulutun Gücüyle Yeni Nesil Dönüşüm” etkinliği, dijital dönüşümde fark yaratmak ve geleceğe yön vermek isteyen tüm profesyoneller için dinamik bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu olarak öne çıktı. Katılımcıların SAP Türkiye temsilcileri ve sektör liderleriyle buluşma fırsatı bulduğu etkinlik, DJ performansıyla sona erdi.