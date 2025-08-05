Dijital göz yorgunluğu, modern çağın salgını haline geldi

Pandemiyle birlikte ekran başında geçirilen sürelerin artması, dijital göz yorgunluğunu modern çağın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline getirdi.

Göz Hastalıkları Uzmanları, bu durumun artık bir "salgın" olarak nitelendirildiğini belirterek, özellikle çocuklarda miyop riskinin arttığına dikkat çekti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, uzun süreli ekran maruziyetinin göz sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini ortaya koydu.

DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU NEDİR?

Tıpta "astenopi" veya "bilgisayar görme sendromu" olarak bilinen dijital göz yorgunluğu, uzun süreli ekran kullanımı sonucu göz kaslarının aşırı çalışmasıyla ortaya çıktı.

Gözlerde kuruluk, yanma, bulanık görme, baş ağrısı ve hatta boyun-omuz ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, hem yetişkinleri hem de çocukları etkiledi.

Göz Hastalıkları Uzmanları, “Ekran maruziyeti, gözyaşı kalitesini azaltarak oküler yüzey bozukluklarına yol açıyor. Bu, özellikle çocuklarda miyop ve şaşılık gibi ciddi sorunları tetikleyebilir” dedi.

BİLİMSEL BULGULAR ALARM VERİYOR

Amerikan Oftalmoloji Akademisi’nin raporuna göre, günlük 2 saatten fazla dijital ekran kullanımı, göz yorgunluğu belirtilerini %70 oranında artırdı.

The Vision Council tarafından yapılan bir araştırma ise, bilgisayar başında çalışan Amerikalıların %70’inden fazlasının bu rahatsızlıktan muzdarip olduğunu ortaya koydu.

Araştırmalar, özellikle mavi ışığın, melatonin üretimini baskılayarak uyku düzenini bozduğunu ve uzun vadede retinada hasara yol açabileceğini gösterdi.

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. John Sheppard, “Mavi ışık, göz kaslarını zorlayarak yorgunluğu artırıyor ve uyku kalitesini düşürüyor” diyerek bu risklere dikkat çekti.

ÇOCUKLAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve evden çalışma uygulamalarının yaygınlaşması, çocukların ekran başında geçirdiği süreyi artırdı.

Çin’de yapılan bir araştırma, 6-18 yaş arası çocuklarda ekran süresinin artmasıyla miyop vakalarının %30 oranında yükseldiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, “Çocuklarda ekran kullanımı yaşının düşmesi ve açık hava etkinliklerinin azalması, miyop riskini ciddi şekilde artırıyor” uyarısında bulundu.

Uzmanlar ise ebeveynlere seslenerek, “Çocuklarda ekran süresini 1-2 saatle sınırlamak ve açık hava aktivitelerini teşvik etmek kritik” dedi.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, dijital göz yorgunluğunu azaltmak için basit ama etkili yöntemler önerdi.

20-20-20 kuralı, bu yöntemlerin başında geliyor: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 6 metre uzağa bakmak göz kaslarını rahatlatıyor.

Dr. Sheppard, “Bilinçli göz kırpma refleksi, göz kuruluğunu %60 oranında azaltabilir” dedi. Ayrıca, mavi ışık filtreli gözlükler, ekran parlaklığını ortam ışığına göre ayarlama ve uygun ekran mesafesi (60 cm) gibi önlemler de etkili.

BESLENME VE YAŞAM TARZI ÖNEMLİ

Beslenmenin göz sağlığı üzerindeki etkisi de göz ardı edilmemeli. Uzmanlar, çinko, A ve D vitamini açısından zengin gıdaların göz yorgunluğunu azalttığını belirterek, “Yeterli su tüketimi, gözyaşının nem dengesini koruyarak kuruluğu önler” dedi.

Uzmanlar, yatmadan 30 dakika önce ekran kullanımını bırakmanın uyku kalitesini artırdığını ve göz yorgunluğunu azalttığını vurguladı.

ÇAĞRI: ERKEN MÜDAHALE ŞART

Dijital göz yorgunluğunun belirtileri devam ederse, bir göz doktoruna başvurmak şart. Uzmanlar, “Muayene ile kırılma kusurları, kirpik iltihabı gibi altta yatan sorunlar tespit edilip tedavi edilebilir” dedi.

Uzmanlar, düzenli göz muayenesinin, özellikle uzun süre ekran kullananlar için hayati olduğunu vurguladı.

Dijital çağın sessiz salgını olan göz yorgunluğu, alınacak basit önlemlerle kontrol altına alınabilir.

Uzmanlar, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini ve hem bireylerin hem de ebeveynlerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.