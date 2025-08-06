Dijital göz yorgunluğu salgına dönüşüyor

Dijital göz stresi, özellikle uzun süreli ekran kullanımı sonucu meydana gelir. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yoğun kullanımı bu rahatsızlığı artırmaktadır.

Ekranlardan yayılan mavi ışın, retina üzerinde oksidatif tahribata sebep olabilir. Bu durum, gözde bitkinlik ve yakın mesafe odaklanma sorunlarına yol açarak gözyaşı kalitesini bozabilir.

DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞUNUN SEMPTOMLARI

Dijital göz stresi, gözlerde yanma, batma, rahatsızlık ve baş ağrısı gibi semptomlarla kendini belli eder. Bunun yanı sıra, yakın mesafe odaklanma güçlükleri ve postür bozuklukları da gözlemlenebilir.

Bu problemler, gözyaşı tabakasında incelmeye neden olarak göz kuruluğu şikayetlerini şiddetlendirir. Göz yüzeyi hasarları da bu durumun bir sonucu olarak gelişebilir.

Ekran kullanımını sınırlamak, dijital göz stresinden korunmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Bilinçli göz kırpma alışkanlığı, göz kuruluğunu önemli derecede azaltır.

20-20-20 kuralını uygulamak, ekran karşısındayken gözlerin dinlenmesine yardımcı olur. Ekranın gözden uzaklığının 40-50 santimetre olması da kritik öneme sahiptir.