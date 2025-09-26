Dijital kimlikte yeni dönem: Tüm çalışanlar için zorunlu olacak

Uygulama “çalışma hakkını güvence altına almak ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak” maksadıyla kullanılacak. Vatandaşların kimlikleri cep telefonlarında saklanacak, işveren kontrolleri ve sosyal yardım başvurularında kolaylık sağlaması bekleniyor.Bununla birlikte söz konusu uygulama muhalefet ve bazı kesimler tarafından, gizlilik endişeleri ve göçmenleri hedef aldığı gerekçesiyle söz konusu uygulamayı tartışmaya açtı.



Kanada, Avustralya ve İzlanda liderleriyle birlikte Küresel İlerleme Eylem Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Starmer, sol eğilimli İşçi Partisi hükümetinin, diğerleri gibi, seçmenlerin göç konusundaki endişelerini tartışma konusunda "titiz" davrandığını belirtti.



Starmer, bunun Reform UK gibi partilerin popülerlik kazanmasına olanak sağladığını belirterek, Brexit konusunda deneyimli isim Nigel Farage'ın liderliğindeki partinin, 2029'da yapılacak bir sonraki seçimlerde İşçi Partisi'nin başlıca rakibi olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle bugün bu hükümetin, bu parlamento döneminin sonuna kadar çalışma hakkı için yeni, ücretsiz, dijital kimlik zorunluluğu getireceğini duyuruyorum" dedi.

