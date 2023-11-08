Dijital Leasing Danışmanlığı yükselen trend oldu

Leasingim CEO’su Derviş Ali Doğanşahin, firmalar, tedarikçiler ve leasing markalarını bir araya getiren iş modelleriyle girişimcilik ekosisteminde değer yarattıklarının altını çizerek, “Rekabetçi ve sürdürülebilir leasing ekosistemini, bu ekosistemin parçası olanlara değer yaratacak şekilde kurguluyor ve yönetiyoruz. Leasingim projesi, leasing alanında hazırlanmış ilk pazaryeri. Leasingim olarak makine üreticileri, satıcıları, bu makinaları almak isteyen kişi veya firmalar ve bu finansal işlemi gerçekleştirecek leasing kurumlarını bir araya getiriyoruz.” dedi.

Leasingim işleyişi hakkında da bilgiler veren Doğanşahin, “Eğer bir konfeksiyon atölyesi açacaksınız veya mevcutta bir konfeksiyon atölyeniz var ve burası için bir makine yatırımı yapacaksınız. Burada bu makineyi birkaç yolla temin edebilirsiniz. Tedarikçiyi yerinde ziyaret ederek veya Google aramalarında. Eğer Google aramalarından bu ürüne ulaştıysanız ve ürünü beğenip almaya karar verdiyseniz bunu birkaç yolla satın alabilirsiniz. Peşin, vadeli veya çek ile ödeyebilirsiniz. Banka kredisi ya da leasing ile alabilirsiniz. Eğer leasing ile almayı düşünüyorsanız, işte biz burada devreye giriyoruz. Diyoruz ki bu kategoride ürünlerimiz bunlar buraya girin fiyatını görün veya tedarikçi fiyat paylaşmıyorsa sistemden fiyat talebinde bulunun. Şu anda birkaç alternatifli leasing örnek planını seçin ve en uygun leasinge ulaşmak için başvurunu bize gönderin, biz süreci başlatalım. Bu arada alacağınız ürün tedarikçilerimiz arasında olmayabilir. Bu durumda da proforma bilgileri sisteme girilerek yine leasing talebinde bulunmak için süreç başlatılabiliyor. Süreci kendi başlattığı gibi mağaza ziyaretinde tedarikçi de müşterisi adına tedarikçi paneline girip süreci başlatabilecek.“ şeklinde konuştu.

Leasingim’in avantajlarından da bahseden Doğanşahin, “Tedarikçiler için yeni müşterilere erişim kolaylığı, taşınır ve taşınmaz malları finansal kaynağa dönüştürebilme fırsatı, detaylı kataloglar yaratarak ekipman ve makineleri kiracılarla buluşturabilme konforu ve farklı leasing firmaları ile hızlı iletişim kurma avantajları sağlıyoruz.

Bu süreçte hem tedarikçilerin işlerini hafifletiyor hem de alıcının sürecini ve hızla finansmana ulaşmasını sağlıyoruz. Çünkü alıcı leasing süreci ile ilgili maalesef çok bilgi sahibi olmadığı için bu soruların cevaplarını tedarikçinin yönlendirmesi ile sağlıyor. Tedarikçiler de bu durumdan çok sıkılmış durumda. Bu nedenle işlemlerin hızlanması iştahlarını artırıyor. Tedarikçilerimiz açısından da müşteri leasing ile almasa bile bu onun platforma üye olmasına engel değil ürünlerini istediği gibi sergileyebilir. Leasing le alması alıcıyı ilgilendiren bir süreç. Temmuz ayından bu yana sistem açılmadan aktif pazarlamaya başladık. 150 tedarikçimiz ile 1500 ürün yüklemesi yapıldı. Sistem açılana kadarki süreçte tedarikçilerimizden müşterileri için leasing talebinde bulunanlar oldu, talepleri hızlı bir şekilde sonuçlandırdık. Sistemimiz 10 gün önce açıldı.