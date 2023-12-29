Dijital pazarlama ajansı “Başarıya Götüren SEO Stratejisi” ödülü aldı

Geçtiğimiz günlerde “Başarıya Götüren SEO Stratejisi” ödülüne layık görülen dijital pazarlama ajansı ise markaları başarıya götürecek stratejileri açıkladı.

Markaların ürünleri hakkında bilgi almak isteyenler, arama motorlarındaki kullanıcı yorumlarını, ürün özelliklerini incelerken, markalar da potansiyel müşterilerin nezdinde görünür olmak için dijital pazarlama yöntemlerine başvuruyor. Bu alanda markalara danışmanlık yaparak başarıya götürenler ise öne çıkıyor. Son olarak Clicksus Dijital Pazarlama Ajansı Kurucusu Özgür Gündüz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Marketing Awards tarafından gerçekleştirilen törende “Başarıya Götüren SEO Stratejisi” kategorisinde ödül aldıklarını duyurdu.

5 farklı kategoride binden fazla projenin bağımsız jürinin oylamasına sunulduğu ödüller kapsamında, Clicksus Dijital Pazarlama Ajansı’nın Alnus Yatırım için organik kanallar geliştirmek üzere hayata geçirdiği proje, “Dijital ve Teknoloji” kategorisinde “Başarıya Götüren SEO Stratejisi” ödülüne layık görüldü.

“YENİLİKÇİ PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye'den kurumların pazarlama süreçlerindeki tüm faaliyetlerinin değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards’ta ödül almanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Özgür Gündüz, “Türkiye’nin pazarlama ve iletişim anlamında en prestijli ödüllerinden birini aldık. SEO başta olmak üzere, dijital pazarlamanın birçok alanında hizmet veriyoruz. Bu ödülü hizmetlerimizin başarısının tescili olarak görüyoruz. Pazarlamadaki ticari başarıların değerlendirildiği böylesine önemli bir ödülü aldığımız için 2024’e daha da motive giriyoruz. Bu motivasyonla yenilikçi projeler üretmeye devam edeceğiz. Ajans olarak markaların başarıya giden yolculuğuna ‘Dijital dünyada görünür olma yarışına beraber girelim’ mottosuyla uzman kadromuzla destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

“DOĞRU DİJİTAL PAZARLAMA MARKAYI ARAMA MOTORLARINDA ÜST SIRALARA TAŞIR”

Dijital pazarlama alanında yatırım yapan markaların bilinirliklerinin arttığını dile getiren Clicksus Dijital Pazarlama Ajansı Kurucusu Özgür Gündüz, “Doğru anahtar kelimeler, içerikler, arama motorlarında markayı üst sıralara taşıyor. Bu da markanın organik trafiğini yükselterek satışlarını artırıyor. SEO uyumlu içeriklerle reklam maliyetlerini de düşürüyoruz. Sürekli olarak güncellenen arama motoru algoritmasını anlık takip ediyoruz. Sosyal medyanın güncel trendlerini izleyerek paylaşımlarımızda bu doğrultuda hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL PAZARLAMADA YAPAY ZEKAYI KULLANIYORUZ”

Dijital pazarlama ile daha fazla satış, trafik, popülarite elde edildiğinin altını çizen Özgür Gündüz sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yapay zeka teknolojisiyle çok daha profesyonel işlere imza atmaya başladık. Özellikle sosyal medya yönetim süreçlerinde kullandığımız yapay zekadan dijital asistan olarak faydalanıyoruz. Hazırladığımız görsellerden etiketlere kadar, her detayı titizlikle araştırarak uyguluyoruz. Kullanıcı dostu internet siteleriyle, güncel sosyal medya hesaplarıyla dijital pazarlama alanında uzman ve eğlenceli ekibimizle en kaliteli ve doğru hizmeti vermek için çalışıyoruz.”