Dijital pazarlama ve performans ajansı, Yandex Ads Gala 2024’ten ödülle döndü

Türk turizm sektörü, yaratıcı pazarlama stratejileri ve yenilikçi projeleriyle öne çıkan performans ajanslarının desteğiyle uluslararası arenada potansiyelini ortaya koyarak zirveye yükseliyor. Son olarak, turizm sektöründeki premium markalara performans pazarlama hizmeti veren IQUEEM, Katar Doha’da düzenlenen Yandex Ads Gala 2024’te 26 ülkeden 80 ajans arasında Akdeniz Bölgesi’ndeki turizm odaklı tek “Gold Partner” ödülüne layık görüldü.

Katar’da düzenlenen görkemli törende ödülü teslim alan IQUEEM İletişim Direktörü Gamze Nurluoğlu, “Bu ödül, sadece IQUEEM’in başarısını değil, aynı zamanda Türkiye’nin turizm sektöründeki güçlü konumunu temsil ediyor. Turizm sektöründe attığımız her adımın, ülkemizin tanıtımına ve ekonomisine katkıda bulunduğunun bilincindeyiz. Bunu artırmak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“HER YENI YILDA DAHA FAZLASINI BAŞARMAYA HAZIRIZ”

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak konumlanan Türkiye, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve misafirperverliğiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024’ün üçüncü çeyrek verilerine göre, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak yaklaşık 24 milyar dolara ulaştı. Ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişiye ulaşırken, bunun %14,7'si ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Söz konusu tablonun Türkiye’nin turizmdeki güçlü pozisyonunu ve hedef pazarlardaki etkili stratejilerinin başarısını ortaya koyduğunu aktaran IQUEEM Kurucusu Berkun Meral ise şunları söyledi:

“Bu ödül, 16 yıldır turizm sektöründeki premium müşterilerimize sunduğumuz yaratıcı stratejilerin, rakamsal yükselişle kanıtlanmış başarımızın ve çözüm odaklı yaklaşımımızın globalde takdir edildiğinin bir göstergesi. Sektöre yön veren bir vizyonla 2025’te de sektöre değer katmayı sürdüreceğiz. Bizimle yola çıkan tüm müşterilerimizle birlikte her yeni yılda daha fazlasını başarmaya hazırız.”

“OTELLERIN DOĞRU ADIMLARLA ILERLEMESININ ÖNÜNÜ AÇIYORUZ”

IQUEEM Kurucusu Berkun Meral, “Yandex işbirliğimizde gösterdiğimiz performans, müşterilere özel ve etkili çözümler sunma vizyonumuzun yalnızca bir parçası. Öyle ki Yandex Ads Agency 2023‘te de “Remarketing” kategorisinde ‘Silver Partner’ ödülüne layık görülmüştük. Tüm bu başarıların rüzgarıyla müşterilerimize daha efektif hizmetler sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuşarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İzleme ve raporlama süreciyle birlikte stratejik hedefler oluşturarak otellerin doğru adımlarla ilerlemesinin, başarısını sürdürülebilir kılmasının önünü açıyoruz. Böylesi yoğun rekabet ortamında online itibar yönetimini profesyonelleştirerek uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimimizin tümünü ortaya koyuyoruz. Gelecek dönemde de birlikte başarılara imza atacağız ve ülkemizin turizmdeki potansiyelini tüm dünyaya duyuracağız.”