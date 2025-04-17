Dijital Telif Yasası'nda tarih belli oldu! Geri sayım başladı

Telif Hakları Genel Müdürlüğü, yayıncıların sorununu çözecek çalışmanın taslağını hazırladı. TBMM tatile girmeden Dijital Telif Yasası'nın çıkacağı belirtildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, haziran ayında Dijital Telif Yasası’nın çıkmasının planlandığını söyledi.

TASLAK TAMAM, GERİ SAYIM BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, bu platformların yayıncılara telif ödemesi yapması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki eksikliği gidermek için bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Taslak çalışmasında sona gelindi.

"DİJİTAL TELİF HAZİRAN AYINDA YASALAŞACAK"

Dijital Mecralar Komisyonu yetkilileri de telif sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak.” dedi. Böylelikle Meclis tatile girmeden yayıncıların sorunu çözüme kavuşmuş olacak.

YASA NELERİ KAPSIYOR?

Google, dijital telif hakkı yasası nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağındaydı. AB ülkelerinin Google'ı arama sonuçlarında çıkan haber metinleri için telif ödemeye mahkum etmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi.

Tüm dünya genelinde üretilen haber içeriklerini servis ederek buradan milyarlarca dolar kazanç sağlayan Google'ın, son olarak Avrupa'da 300 medya kuruluşuna ödeme yapmasına karar verildi. Avrupa Birliği'nde büyük bir hamleyle alınan "dijital telif yasası" kararıyla Google köşeye sıkıştırıldı. Dijital telif yasasını düzenleyen ülkelerde Google artık ücretsiz içerikler üzerinden para kazanamayacak.