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Dijital TL ile ilk ödeme gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası ile ödeme testinin başarı ile tamamlandığını duyurdu. 2023'te yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren TCMB, gerçekleşecek dijital yeniliklere dikkat çekti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:26
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Dijital TL ile ilk ödeme yapıldı

Dijital TL ile ilk ödeme gerçekleşti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamalarda, bankanın teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edileceği belirtildi.

DİJİTAL TL'NİN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

Dijital Türk Lirası’nın güvenliği ve veri analitiği çalışmaları HAVELSAN tarafından yürütülüyor. Veriler HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak. Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştiriliyor.

DİJİTAL TÜRK LİRASI NEDİR?

Dijital Türk Lirası, değeri 1 TL’ye sabitlenmiş bir kripto para birimi olacak. TCMB tarafından geliştirdiği için CBDC (Central Bank Digital Currency) türünde bir para olacak. Pek çok ülkede CBDC çalışmaları yürütüyor. CBDC'ler içerisinde en yaygın kullanılan örnek, Çin’in geliştirdiği Dijital Yuan oldu. Çinliler pek çok işlemde Dijital Yuan’ı kullanabiliyor.

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