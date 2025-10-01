Dijital yayın platformlarına zam geldi!

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dijital yayın platformlarından ardı ardına zam haberleri geliyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip Disney Plus, Türkiye pazarında abonelik ücretlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, platformun reklamlı ve reklamsız aylık paketlerine zam yapıldı.

Disney Plus Aylık Ücretleri Ne Kadar Oldu?

30 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlara göre:

Reklamlı paket: %51 zamla 164,90 TL’den 249,90 TL’ye,

Reklamsız paket: %28 zamla 349,90 TL’den 449,90 TL’ye çıkarıldı.

Yıllık abonelik ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Reklamlı paket 1.649 TL, reklamsız paket ise 3.499 TL olarak sabit kaldı.

Zamlı Fiyatlar Ne Zaman Geçerli Olacak?

Mevcut aboneler için yeni ücretlendirme 4 Kasım 2025 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten sonra yenilenecek faturalarda yeni fiyatlar uygulanacak.

Disney+ Reklamlı: 249,90 TL

Disney+ Reklamsız: 449,90 TL

Spotify’a da Zam Gelmişti

Öte yandan Disney Plus’tan önce dijital müzik platformu Spotify da Türkiye fiyatlarını artırmıştı. Güncel abonelik ücretleri şöyle:

Bireysel: 99 TL

Öğrenci: 55 TL

Duo (iki kişilik): 135 TL

Aile: 165 TL