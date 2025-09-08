Dijital zorbalık ve beden algısı! Gençlerde yeme bozuklukları riski artıyor

Son yıllarda yapılan araştırmalar, dijital dünyanın gençler üzerindeki etkilerinin giderek daha karmaşık hale geldiğini ortaya koydu. Özellikle sosyal medya platformlarında yaşanan zorbalık olayları ve "fitspiration" gibi akımların tetiklediği beden memnuniyetsizliği, gençlerde anoreksiya ve bulimia gibi ciddi yeme bozukluklarının görülme sıklığını artırdı. Psikologlar, bu durumun gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

DİJİTAL ZORBALIK VE YEME BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Psikologlar, dijital zorbalığa maruz kalan gençlerin, kendilerini değersiz hissetme eğiliminde olduklarını ve bu durumun bedenlerine yönelik olumsuz algılarını pekiştirdiğini belirterek, "Dijital zorbalık yaşayan gençlerde, sosyal medyada sunulan 'mükemmel' beden algısı ile kendi bedenleri arasındaki uçurum daha da belirginleşiyor. Bu da anoreksiya ve bulimia gibi yeme bozukluklarının tetiklenmesine neden olabiliyor" dedi.

Uzmanlar, 'fitspiration' akımlarının da bu tabloyu ağırlaştırdığını ekledi. Bu akımlar, genellikle sağlıksız ve ulaşılması zor beden tiplerini idealize ederek gençlerde yetersizlik hissine yol açtı.

BEDEN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Beden memnuniyetsizliği, kişinin kendi fiziksel görünümü hakkında duyduğu olumsuz düşünceler ve değerlendirmeler olarak tanımlandı.

Klinik psikologlar, beden memnuniyetsizliğinin gençler arasında yaygın bir sorun olduğunu ve bunun dismorfofobi gibi daha ciddi psikolojik rahatsızlıklara evrilebileceğini ifade ederek, "Beden algısı, yaşam boyu gelişen bir süreç. Ancak ergenlik dönemi, bu algının en hassas olduğu zaman dilimi. Sosyal çevreden, aileden ve özellikle dijital platformlardan gelen olumsuz geri bildirimler, gençlerin bedenlerini kabul etmelerini zorlaştırıyor" dedi.

Uzmanlar, bu durumun özgüven kaybı, sosyal izolasyon ve depresyon gibi sorunlara da kapı araladığını vurguladı.

GENÇLERİN YEME ALIŞKANLIKLARI VE RİSKLER

Ergenlik dönemindeki hızlı büyüme ve gelişim süreci, gençlerin beslenme alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığını gösterdi. Ancak günümüzde gençler arasında ayaküstü beslenme (fast food) ve abur cubur tüketimi gibi sağlıksız yeme alışkanlıkları yaygınlaştı. Bu durum, dengesiz ve yetersiz beslenmeye yol açarak büyüme ve gelişimi olumsuz etkileyebildi.

Uzmanlar, özellikle kahvaltı alışkanlığının kazandırılmasının hem fiziksel hem de zihinsel gelişim için kritik olduğunu belirtti.

Yeme bozuklukları uzmanları, "Yeme bozuklukları, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal faktörlerden de kaynaklanabilir. Aile tutumları, akran baskısı ve sosyal medyanın etkisi bu süreçte önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu. Bu nedenle, gençlerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmak ve yeme bozuklukları konusunda bilinçlendirmek büyük önem taşıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uluslararası alanda yapılan araştırmalar da dijital zorbalığın, özellikle ergenlerde yeme bozuklukları riskini artırdığını destekledi.

Örneğin, Amerika'da yapılan bir araştırmada, sosyal medyada daha fazla zaman geçiren ve dijital zorbalığa maruz kalan gençlerin, kendi bedenleri hakkında daha olumsuz düşündükleri ve daha sık diyet yapma eğiliminde oldukları gözlemlendi.

Uzmanlar, bu sorunun çözümü için hem ailelere hem de eğitimcilere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Dijital okuryazarlığın artırılması, sosyal medyada bilinçli kullanılması, beden olumlama üzerine eğitimlerin verilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması gibi adımların atılması, gençlerin bu zorlu süreçten daha az etkilenmesini sağlayacak. Bu karmaşık sorunla mücadelede erken müdahale ve bilinçlendirme çalışmaları büyük önem taşımakta.