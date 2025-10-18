Dijital platformlarda 6-12 Ekim haftasında en çok izlenen dizileri ve filmleri belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde zirveye platformun yerli yapımı ‘Enfes Bir Akşam’ yerleşti. Dizinin başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver paylaşıyor. Film kategorisinde ise Netflix’in orijinal yapımı ‘10 Numaralı Kamara’ açılışını zirvede gerçekleştirdi. Prime Video’da televizyon kategorisinde sıralama değişmedi. Kanal D’nin Çarşamba akşamları ekranlara gelen güçlü yapımı ‘Eşref Rüya’, en çok izlenen dizi olmayı sürdürdü. Film kategorisinde de benzer bir tablo dikkat çekti. ‘Hileli Soygun’ bu haftayı da zirvede kapattı.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Sahtekârlar’ ilk televizyon yayınının ardından liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, Rami Malek’li casusluk filmi ‘Amatör’ açılışını birinci sırada gerçekleştirdi.

Buray’dan bir devam hikâyesi şarkısı

Buray’ın ‘Deli Kız’ ile kalplere dokunan hikâyesinin devamı olan yeni şarkısı ‘Kaçsana Bana’, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

Sözleri Gözde Ançel, müziği Buray ve Gözde Ançel’e ait şarkıya Çağtay Kubilay Güraras tarafından bir de animasyon klip hazırlanmış. Şarkı, ilk görüşte aşkla başlayan bir hikâyenin derinleştiği, duyguların yoğunlaştığı, çekimin giderek arttığı bir aşk öyküsünü anlatıyor.

Şarkı, dinleyiciye hem tanıdık bir hikâye sunan hem de herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir düş dünyası vaat ediyor.

Gözlerimin Önündesin Sergisi açıldı

Türk çağdaş sanatının iki öncü ismini, seramik sanatçısı Nasip İyem ile usta ressam Nuri İyem’in yapıtlarını uzun bir aradan sonra aynı çatı altında buluşturan Gözlerimin Önündesin Sergisi, Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi tarafından düzenlenen Gözlerimin Önündesin Sergisi, Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak yapıtlarını, Nuri İyem’in resimlerini, çiftin hayat hikâyesi ve aile fotoğraflarıyla bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Yasemin Bay’ın üstlendiği sergide aile koleksiyonunun yanı sıra Türkiye’nin önemli koleksiyonlarından yapıtlar da izleyiciyle buluşuyor.

Anadolu’nun kültürel birikiminden beslenen ve kendi alanlarında Türk sanatına yön veren iki sanatçının bireysel üsluplarını, ortak duyarlılıklarını ve kesişen üretimlerini görünür kılan sergi, 30 Kasım’a kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.