Dijitale animasyon film damgası

11-17 Ağustos haftasında dijital platformlarda haftanın en çok izlenen dizileri ve filmleri ile ilgili veriler açıklandı.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde sıralama değişmedi. Geçtiğimiz haftanın lideri ‘Wednesday’ ikinci sezonuyla zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, sinemalarda 2 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen animasyon filmi ‘Rafadan Tayfa Kapadokya’, iki basamak yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Kelebek’ (Butterfly) ilk haftasında liderliği ele geçirdi. Film kategorisinde ise, sinemalarda 500 bini aşkın seyirci tarafından izlenen ‘İllegal Hayatlar Meclis’ liderliğini sürdürdü.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Alien: Earth’ ilk haftasında zirveye yerleşti. Film kategorisindeyse sinemalarda 1 milyon seyirci baremini aşan ‘Moana 2’ zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ziynet Sali’den ‘Aşkın Yenisi’

Ziynet Sali, arka arkaya çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Rıza Sarıtaş ile düet yaptığı şarkısı ‘Aşkın Yenisi’ni yayınladı.

Sözleri ve müziği Rıza Sarıtaş’a ait olan şarkının düzenlemesini Kerem Çakıroğlu yapmış. Enerjik ritimleriyle sahilleri, duygu yüklü sözleriyle kalpleri ısıtan ‘Aşkın Yenisi’, yaz coşkusunu nostaljik bir buruklukla harmanlıyor. Yeri dolmayan eski aşklara ince bir selam gönderen şarkı, dinleyenlere hafızalara kazınacak bir yaz hikâyesi vaat ediyor.

İkili, hoş bir düete imza atmış. Önümüzdeki günlerde müzik listelerine damga vuracağa benziyor. Keyifle dinledim.

Klipte sevenlerine sürpriz yaptı

Ses sanatçısı Onur Akay, 6 yıl sonra yeni duygusal şarkısı ‘İstanbul’a Küskünüm’ü Zeki Sincar Production etiketi ile yayınladı.

Sözleri Nihat Tuna’ya, müziği Onur Akay’ın ait olan şarkının müzik yönetmenliğini Kadem Pir üstlenmiş. Şarkıya Buğra Kekik’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Onur Akay, sevenlerine bir sürpriz yapmış. Akay’a eserin klibinde ‘Kına’ şarkısı ile milyonların gönlüne taht kuran sanatçı dostu Berna Tan eşlik etmiş.

Onur Akay, kendine has yorumuyla hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.