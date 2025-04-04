Dijitalin liderleri yerlerini perçinledi

Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği günümüzde dijital platformlar vazgeçilmezimiz oldu. Bu mecralarda 24-30 Mart haftası boyunca en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, Netflix Türkiye’de geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde Ata Demirer’in yeni komedi dizisi ‘Bir İhtimal Daha Var’ zirvedeki yerini korurken film kategorisinde ise, sinemalarda 176 bin seyirci tarafından izlenen ‘Gelin Takımı’ liderlik serisini bu hafta da sürdürdü. BluTV’de geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde ‘Magarsus’ zirvedeki yerini perçinlerken film kategorisinde Onur Ünlü imzalı ‘Topal Şükran’ın Maceraları’ liderlik koltuğuna oturdu.

Prime Video’da geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde ‘Reacher’ zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ise, 150 bini aşkın seyirci tarafından izlenen komedi filmi ‘C Takımı’ platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

Klasik müzikseverler, Ankara’da buluşacak

Türkiye’nin ilk çok sesli müzik hareketinin başladığı Başkent Ankara, müzikle dolu bir aya hazırlanıyor.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Cenap And anısına şef Orhun Orhon yönetimindeki başkentin müzikal kapasitesinin yansıması Ankara Festival Orkestrası’nın çellist Benedict Kloeckner solistliğindeki konser ile bugün (4 Nisan) başlıyor.

30 Nisan’a kadar sürecek festival, klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz türlerinde sıra dışı olan 250’ye yakın sanatçı ve topluluğun katılımıyla CSO Ada Ankara Konser Salonları, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ile Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

İstanbul’da İtalyan esintileri görülecek

İtalyan Kültür Merkezi, 2025 Dünyada İtalyan Yaratıcılık Başkentleri Festivali kapsamında İstanbul’da birbirinden renkli ve hepsi ücretsiz 3 etkinlik düzenleyecek.

Bu yıl İstanbul’un yanı sıra San Francisco, Buenos Aires, Yeni Delhi ve Pretoria’da gerçekleşen festival, İtalyan çağdaş yaratıcılığını öne çıkarmayı amaçlıyor. İtalya’nın en ikonik karakterlerinden Pinokyo’nun, endüstriyel ürün tasarımlarına ilham verdiği ve tüm dünyada çok ilgi gören ‘Sevgili Pinokyo’ sergisi, festival kapsamında 16 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Rami Kütüphanesi’ne konuk olacak.

İtalyan mimarlığının ustalarından Carlo Scarpa’yı odağına alan konferans, 16 Nisan’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde; İtalyan sahne tasarımının usta ismi Uberto Bertacca’nın hayatını anlatan ‘Aynaların Uberto’su’ belgeselinin gösterimi ise, 17 Nisan’da SALT Galata’da gerçekleşecek.