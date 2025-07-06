Dijitalleşen dünyada kişisel verilerinizi korumanın 8 yolu

4. Güçlü Parola ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kullanın

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun açıklamalarına göre, dijital verilerinizi güvende tutmak için güçlü parolalar kullanmak ve ek bir koruma katmanı olarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmek önemlidir. Güçlü bir parola oluşturmanın üç yolu vardır: kendiniz oluşturmak, cihazın otomatik olarak oluşturmasına izin vermek veya bir parola yöneticisi hizmeti kullanmak. Kendi parolanızı oluşturuyorsanız, en az 15 karakter uzunluğunda olduğundan ve büyük harfler, küçük harfler, sayılar ve semboller içerdiğinden emin olun. Şarkı sözleri, film alıntıları veya kolayca tahmin edilebilecek genel ifadelerden kaçının.

Cihazınızın size yardımcı olmasına izin vererek veya güvenilir bir üçüncü taraf parola yöneticisi kullanarak otomatik olarak güçlü ve güvenli parolalar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, genellikle SMS veya e-posta yoluyla gönderilen tek kullanımlık bir kod olan iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmeniz de önerilir. Ancak, daha fazla koruma için bir kimlik doğrulama uygulaması veya fiziksel bir güvenlik anahtarı kullanmak daha iyi olacaktır.