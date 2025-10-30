Yapımcılığını Aşkın Koç ve Elin Ecealp’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kâmil Çetin’in oturduğu, senaryosu Şeyda Delibaş’ın kaleme aldığı ‘Son Bölüm’ adlı dikey dizi projesi için geri sayım başladı. Çekimlerine 2 Kasım’da Antalya’da My Lome Luxury Hotel Resort’ta başlanacak yapımın başrollerinde Tuba Ünsal, Ahmet Kaya Kesen, Duygu Mercan, Ali Oğuz Şenol ve Mert Baymak gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

‘Son Bölüm’, bir dizi karakterinin gerçek dünyaya adım atmasıyla başlayan sıra dışı bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Gerçek dünyaya gelen karakter, kendisini yazan senarist ve canlandıran oyuncu ile yüzleşince, hem dramatik hem de komik olaylar birbirini izliyor. Film, bir karakterin kendi son bölümünü yazdırmamak için verdiği mücadeleyi anlatırken izleyiciyi kurgu ile gerçeklik arasında gidip gelen bir serüvene davet ediyor.

Dikey formatta çekilen ‘Son Bölüm’, dijital platformlarda hızla büyüyen kısa dizi trendine modern bir yorum getiriyor. Teknolojik altyapısı, dinamik kurgu anlayışı ve dijital izleyici alışkanlıklarına uygun çekim teknikleriyle, Türk yapımları arasında öncü bir konum hedefliyor.

Emel Akbulut, ‘umut’larını sergiledi

Ressam Emel Akbulut, bu yıl Ankara ATO Congresium’da 2. kez düzenlenen, 8 ülkeden 100’ü aşkın katılımcı ve bin 100’e yakın sanatçının yer aldığı ArtNouva Sanat Fuarı’nda eserlerini sergiledi.

Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuara 8 eseriyle katılan sanatçı, yangın temalı ‘Umut’ serisi tablolarını görücüye çıkardı. Eserlerine kendi sıcaklığını da yansıtarak naif dokunuşlarda bulunan Emel Akbulut, geleceğe umutla bakmak için iç yangınlar ve dış yangınları yeşertme ve renklendirme kararı alıp eserlerine dokunuşlarda bulunarak sanatseverlerin beğenisini sundu.

Resimlerinde orman yangınlarına fırçalarıyla çiçek açtıran ve yangınların sanatçısı olarak da bilinen Emel Akbulut, önümüzdeki günlerde yılbaşı sergilerinde ve fuarlarda sanatseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Ayrıca, ilerleyen haftalarda sürpriz bir sanat programıyla ekranlara dönecek.

Bir kadının suskunluğuna yolculuk

Esra Dermancıoğlu, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’ ile tiyatro sahnesinde cesur, kırılgan ve mizah dolu bir tiyatro deneyimi sunacak.

Yapımını Satsuma’nın üstlendiği oyun, bu akşam (30 Ekim) Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ilk kez seyirciyle buluşacak. Dramla kara komedinin buluştuğu oyun; arzu, utanç, miras ve kadın bedenine sahip çıkma mücadelesini açık ama samimi bir dille anlatıyor.

Oyun, seyirciyi kadının bedeniyle, arzularıyla ve sessizlikleriyle yüzleşmeye davet ediyor.