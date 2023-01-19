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Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman? 2023 DGS tarihi belli oldu mu?

Lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) başvuruyor. 2023 yılı için 2 yıllık lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamaya karar veren öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman? 2023 DGS tarihi belli oldu mu?

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:26
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Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman? 2023 DGS tarihi belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman? 2023 DGS tarihi belli oldu mu?
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2 yıllık lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı DGS’nin 2023 yılında ne zaman, hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. DGS’ye katılmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen 2023 DGS takvimini araştırıyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman? 2023 DGS tarihi belli oldu mu?

2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı DGS, 2 yıllık okuyan ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 DGS ne zaman yapılacak?

2023 DGS TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

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