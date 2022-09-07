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DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler 8 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini yapabilecek.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:11
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:22
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Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

DGS sonuçları açıklandı
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Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan DGS sonuçları açıklandı.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR

Öğrenci adayları, sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 9 - 14 Eylül tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu ‘Üniversite e-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 8 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemini gerçekleştirecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Ayrıca e-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

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