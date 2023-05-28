DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Yayın Tarihi:
S.NOİLİİLÇESİMAHALLESİADAPARSELM2MUHAMMENHİSSEGEÇİCİŞARTNAMEİHALEİHALE TARİHİİHALE SAATİ
NİTELİK
BEDELNİSPETİTEMİNATBEDELTÜRÜ
1İZMİRDİKİLİGÖKÇEAĞIL06013.359,70660.741 TLTAM19.822,23 TL1.000 TLAÇIK08.06.202311:00PALAMUTLUK
2İZMİRDİKİLİGÖKÇEAĞIL0607387,12150.000 TLTAM4.500 TL1.000 TLAÇIK08.06.202311:10ARSA
3İZMİRDİKİLİGÖKÇEAĞIL0627472,73175.000 TLTAM5.250 TL1.000 TLAÇIK08.06.202311:20ARSA
4İZMİRDİKİLİGÖKÇEAĞIL0645476,85175.000 TLTAM5.250 TL1.000 TLAÇIK08.06.202311:30ARSA
5İZMİRDİKİLİYENİCE1308611.349,871.750.000 TLTAM52.500 TL1.000 TLAÇIK08.06.202311:40TARLA
6İZMİRDİKİLİKIRATLI10813959,00750.000 TLTAM22.500 TL1.000 TLAÇIK08.06.202311:50TARLA
7İZMİRDİKİLİKABAKUM2431679,00510.000 TLTAM15.300 TL1.000 TLAÇIK08.06.202312:00TARLA
8İZMİRDİKİLİDEMİRTAŞ1733819.099,863.582.000 TLTAM107.460 TL1.000 TLAÇIK08.06.202312:10TARLA
1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Konferans ve Düğün Salonunda Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
A-Gerçek Kişilerden;
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)
d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)
e-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
B-Tüzel Kişilerden;
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti
d-) Kanuni tebligat adresi
e-)İmza Sirküsü (Noterden)
f-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan
ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
4-İhalesi gerçekleştirilecek taşınmazların imar Durumları , şerh ve takyidatları taşınmaz ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
5-Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır.
6-Şartname 1.000TL karşılığında 07.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
7-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
8-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
9- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
10-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
11- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,
resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez
ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
#ilangovtr BASIN NO: ILN01833030