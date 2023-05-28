DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

|S.NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|M2
|MUHAMMEN
|HİSSE
|GEÇİCİ
|ŞARTNAME
|İHALE
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|NİTELİK
|BEDEL
|NİSPETİ
|TEMİNAT
|BEDEL
|TÜRÜ
|1
|İZMİR
|DİKİLİ
|GÖKÇEAĞIL
|0
|601
|3.359,70
|660.741 TL
|TAM
|19.822,23 TL
|1.000 TL
|AÇIK
|08.06.2023
|11:00
|PALAMUTLUK
|2
|İZMİR
|DİKİLİ
|GÖKÇEAĞIL
|0
|607
|387,12
|150.000 TL
|TAM
|4.500 TL
|1.000 TL
|AÇIK
|08.06.2023
|11:10
|ARSA
|3
|İZMİR
|DİKİLİ
|GÖKÇEAĞIL
|0
|627
|472,73
|175.000 TL
|TAM
|5.250 TL
|1.000 TL
|AÇIK
|08.06.2023
|11:20
|ARSA
|4
|İZMİR
|DİKİLİ
|GÖKÇEAĞIL
|0
|645
|476,85
|175.000 TL
|TAM
|5.250 TL
|1.000 TL
|AÇIK
|08.06.2023
|11:30
|ARSA
|5
|İZMİR
|DİKİLİ
|YENİCE
|130
|86
|11.349,87
|1.750.000 TL
|TAM
|52.500 TL
|1.000 TL
|AÇIK
|08.06.2023
|11:40
|TARLA
|6
|İZMİR
|DİKİLİ
|KIRATLI
|108
|13
|959,00
|750.000 TL
|TAM
|22.500 TL
|1.000 TL
|AÇIK
|08.06.2023
|11:50
|TARLA
|7
|İZMİR
|DİKİLİ
|KABAKUM
|243
|1
|679,00
|510.000 TL
|TAM
|15.300 TL
|1.000 TL
|AÇIK
|08.06.2023
|12:00
|TARLA
|8
|İZMİR
|DİKİLİ
|DEMİRTAŞ
|173
|38
|19.099,86
|3.582.000 TL
|TAM
|107.460 TL
|1.000 TL
|AÇIK
|08.06.2023
|12:10
|TARLA
|1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
|45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Konferans ve Düğün Salonunda Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
|2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
|3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
|A-Gerçek Kişilerden;
|a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
|b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
|c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)
|d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)
|e-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
|f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
|g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
|B-Tüzel Kişilerden;
|a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
|b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
|c-) Nüfus Cüzdanı Sureti
|d-) Kanuni tebligat adresi
|e-)İmza Sirküsü (Noterden)
|f-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
|g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
|h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
|ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan
|ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
|4-İhalesi gerçekleştirilecek taşınmazların imar Durumları , şerh ve takyidatları taşınmaz ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
|5-Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır.
|6-Şartname 1.000TL karşılığında 07.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
|7-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte
|belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
|8-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
|9- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
|10-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
|11- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,
|resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
|12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez
|ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
|13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan Olunur.
|DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI