﻿Dikili'de kültür, edebiyat ve sanat rüzgârları esti

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"Kitap Dikili'de Güzel" sloganıyla kent tarihinde bir ilke imza atan Dikili Belediyesi, Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliği ile 22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında "1. Dikili Kitap Günleri"ni düzenledi.

Dikili 75. Yıl Park'ında gerçekleşen 1. Dikili Kitap Günleri'nin açılış konuşmalarını, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve YAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya yaptı.

Etkinlikler kapsamında Emre Kongar, İhsan Eliaçık, Sedef Kabaş, Mine Söğüt, Barış İnce, Saygı Öztürk, Şükrü Erbaş gibi ülkenin tanınan gazeteci, yazar ve şairleri, söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya geldi. Bir hafta boyunca binlerce kitap seçeneği sunan 62 yayınevinin stantları Dikili ve kent dışından gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivalde Türkiye'nin en köklü müzik gruplarından Yeni Türkü ve pop müziğin ünlü isimlerinden Derya Uluğ sahne aldı, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu'nun "Süt Kardeşler" oyunu sahnelendi. Yazar-Yönetmen Nebil Özgentük'ün "Cumhuriyet'e Uzanan Yol" ve "Kadınlarımız, Barış ve Demokrasi" konulu belgesel sunumları gerçekleşti.

3 gün süren festival boyunca Sevgi Yolu'nda Aerobik Dans-Pilates-Yoga etkinlikleri düzenlendi. Kadın Hakları Parkı'nda Dikili Belediyesi Çini-Seramik, Islak Keçe, Yağcıbedir Halı Dokuma Sergisi, Nurhayat Türkmen Resim Sergisi, Dikili Belediyesi Çocuk Resim Kursu Sergisi, Dikili Fotoğraf Kulübü'nün Karma Fotoğraf Sergisi stantlardaki yerlerini aldı. Çocuklar, Savaş Tercan Tiyatrosu'nun palyaço, tahta bacak, balon şişirme, yüz boyama, kukla ve tiyatral animasyon etkinliklerinde eğlenceli vakit geçirdi.