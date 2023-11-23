DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI GENEL GAZETE İLAN LİSTESİ

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DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI GENEL GAZETE İLAN LİSTESİ

Sıra
No		Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoToplam Borç
1077260030862034276796060SEVİNÇ ÇOLAKOĞLUDUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR2021012021121030802023012366CuU00000022023012314Cud000003513.880.901,43
1098260030862034276796060SEVİNÇ ÇOLAKOĞLUDUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR2021042021063330802023012366CuU00000022023012314Cud00000327.704.808,56
1081260030862034276796060SEVİNÇ ÇOLAKOĞLUDUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR2021072021093330802023012366CuU00000022023012314Cud00000285.628.980,11
1106260030862034276796060SEVİNÇ ÇOLAKOĞLUDUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR20210120211210102023012366CuU00000022023012314Cud00000354.626.679,61
1096260030862034276796060SEVİNÇ ÇOLAKOĞLUDUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR2021072021071530802023012366CuU00000022023012314Cud00000294.052.745,00
1076260030862034276796060SEVİNÇ ÇOLAKOĞLUDUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR2021042021041530802023012366CuU00000022023012314Cud00000333.424.905,93
1089260030862034276796060SEVİNÇ ÇOLAKOĞLUDUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR2021062021061530802023012366CuU00000022023012314Cud00000301.589.191,32
1105260030862034276796060SEVİNÇ ÇOLAKOĞLUDUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR20210720210715152023012366CuU00000022023012314Cud00000291.350.748,20
1097260030862034276796060SEVİNÇ ÇOLAKOĞLUDUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR20210420210415152023012366CuU00000022023012314Cud00000331.141.635,31
Yukarıda Adı Soyadı yazılı Dairemiz vergi mükelleflerinin isimlerinin hizalarında belirtilen vergi ve cezalara ilişkin olarak düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle;
1-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dikimevi Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde,
2-Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,
3-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat etmiş ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda sözü geçen ödeme emirleri kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı,
213 Sayılı V.U.K'nun 103. ve 106. müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01936504