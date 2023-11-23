DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI GENEL GAZETE İLAN LİSTESİ

1-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dikimevi Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde,

3-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat etmiş ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda sözü geçen ödeme emirleri kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı,