DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI GENEL GAZETE İLAN LİSTESİ
Yayın Tarihi:
DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI GENEL GAZETE İLAN LİSTESİ
|Sıra
No
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç
|1077
|2600308620
|34276796060
|SEVİNÇ ÇOLAKOĞLU
|DUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|202101202112
|10
|3080
|2023012366CuU0000002
|2023012314Cud0000035
|13.880.901,43
|1098
|2600308620
|34276796060
|SEVİNÇ ÇOLAKOĞLU
|DUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|202104202106
|33
|3080
|2023012366CuU0000002
|2023012314Cud0000032
|7.704.808,56
|1081
|2600308620
|34276796060
|SEVİNÇ ÇOLAKOĞLU
|DUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|202107202109
|33
|3080
|2023012366CuU0000002
|2023012314Cud0000028
|5.628.980,11
|1106
|2600308620
|34276796060
|SEVİNÇ ÇOLAKOĞLU
|DUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|202101202112
|10
|10
|2023012366CuU0000002
|2023012314Cud0000035
|4.626.679,61
|1096
|2600308620
|34276796060
|SEVİNÇ ÇOLAKOĞLU
|DUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|202107202107
|15
|3080
|2023012366CuU0000002
|2023012314Cud0000029
|4.052.745,00
|1076
|2600308620
|34276796060
|SEVİNÇ ÇOLAKOĞLU
|DUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|202104202104
|15
|3080
|2023012366CuU0000002
|2023012314Cud0000033
|3.424.905,93
|1089
|2600308620
|34276796060
|SEVİNÇ ÇOLAKOĞLU
|DUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|202106202106
|15
|3080
|2023012366CuU0000002
|2023012314Cud0000030
|1.589.191,32
|1105
|2600308620
|34276796060
|SEVİNÇ ÇOLAKOĞLU
|DUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|202107202107
|15
|15
|2023012366CuU0000002
|2023012314Cud0000029
|1.350.748,20
|1097
|2600308620
|34276796060
|SEVİNÇ ÇOLAKOĞLU
|DUATEPE MAH. 629 SK. Kapı No:24A Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
|202104202104
|15
|15
|2023012366CuU0000002
|2023012314Cud0000033
|1.141.635,31
|Yukarıda Adı Soyadı yazılı Dairemiz vergi mükelleflerinin isimlerinin hizalarında belirtilen vergi ve cezalara ilişkin olarak düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir.
|Bu nedenle;
|1-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dikimevi Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde,
|2-Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,
|3-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat etmiş ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda sözü geçen ödeme emirleri kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı,
|213 Sayılı V.U.K'nun 103. ve 106. müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01936504