Dikişe alternatif yen bir yöntem

ABD'li araştırmacılar biyolojik dokulara hızla uyum sağlayabilen biyouyumlu bir cerrahi koli bandı geliştirildi. İşte ayrıntılar…

Dikişe alternatif yen bir yöntem

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) mühendisler yırtıkları ve yaraları kapatmaya yardımcı olacak biyolojik dokulara ve organlara hızlı bir şekilde uygulanabilen güçlü, esnek ve biyouyumlu bir çeşit cerrahi yara bandı geliştirdiler.

Koli bandına benzer bir yapıya sahip olan ve bir tarafı yapışkan olan cerrahi koli bandı ile yapılan çalışmalarda kolon, mide ve bağırsaklarındaki büyük yırtıklara ve deliklere hızla yapışabileceğini gösterdi.

Bant, birkaç saniye içinde dokulara güçlü bir şekilde bağlanıyor ve bir aydan fazla kalabiliyor. Esnek olması nedeniyle iyileşirken işleyen bir organla genişleyebiliyor ve büzülebiliyor. Bir yaralanma tamamen iyileştiğinde yama iltihaplanmaya neden olmadan veya çevre dokulara yapışmadan yavaş yavaş bozuluyor.

Cerrahi yara bandının geliştiricisi ekip, cerrahi bandın bir gün ameliyathanelerde kullanılabileceğini, bağırsak ve diğer biyolojik dokulardaki sızıntıları ve yırtılmaları onarmak için elle dikilen dikişlere kıyasla daha hızlı ve güvenli bir alternatif olarak kullanılabileceğini öngörüyor. Dikişe alternatif olabilecek cerrahi koli bandı çalışmasının sonuçları ise Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.

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