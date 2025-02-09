Dikiz aynasını kıran motokuryeyi ezdi! O onlar kamerada

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motokurye, park halindeki çekiciye çarparak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çamşeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü V.K ile 34 KYG 127 plakalı motokurye F.F. arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle motokurye, sağ tarafından yanaştığı otomobilin aynasını kırdı. Duruma öfkelenen sürücü otomobiliyle, motokuryeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motokurye F.F., yol kenarında park halinde bulunan çekiciye çarparak altına girdi. Ağır yaralanan F.F., çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken kaçmaya çalışan sürücü V.K. ise iki otomobile daha çarptı.

Motokurye F.F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan sürücü V.K., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan V.K.'nın Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Motokurye F.F. ile otomobil sürücüsü V.K. arasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, Motokuryenin otomobilin aynasını kırıp yoluna devam ettiği, otomobil sürücüsünün motokuryeye çarparak savurduğu ve çekicinin altına girerek ağır yaralanan motokuryenin vatandaşlar tarafında çıkarıldığı anlar yer alıyor