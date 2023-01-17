Anne babalar dikkat 5 yaş üstü çocuklarda görülüyor

Kawasaki hastalığı, tüm organları etkileyebilen, sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ve sebebi bilinmeyen bir hastalık. Kawasaki hastalığında genellikle tüm hastalarda 5 günü geçen bir ateş vardır. Ayrıca, boyunda lenf bezi şişmesi, gözlerde kızarıklık, bademciklerde iltihap, vücutta döküntü Kawasaki hastalığının yaygın görülen diğer belirtilerindendir.

Kawasaki hastalığı genellikle 5 yaş altı çocuklarda görülmektedir. Ancak erkek çocuklarında kız çocuklarına nazaran daha fazla görülmektedir. Sebebi bilinmemekle birlikte, Kawasaki hastalığını, geçirilen enfeksiyonların tetiklediği düşünülmekte.

Ayrıca Covid-19 enfeksiyonu sırasında görülen MIS-C hastalığı da Kawasaki hastalığının bir varyantı gibi kabul edilmektedir. Takip ve tedavisinde benzer protokoller izlenir.

BAŞKA RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLUR MU, TANI NASIL KONUR?

Kawasaki hatalığı, özellikle kalpte koroner arterlerlerde genişleme ve kalıcı değişiklikler oluşturabilir. Bu nedenle Kawasaki hastalığında erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Kawasaki hastalığı tanısı; Muayene bulguları, Ekokardiyografi ve Laboratuvar bulguları ile konulur.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Kawasaki hastalığında, immunglobulin ve aspirin tedavisi uygulanır. Erken tanı ile erken dönemde başlanan immunglobulin tedavisi, koroner arterlerdeki genişlemeleri önleyebilir. Kawasaki hastalığının takibinde; çocuk doktorunun düzenli kontrolü ve çocuk kardiyoloji uzmanının değerlendirmesi önemlidir. Hastalık tedavi edilmediğinde tüm sistemleri etkileyebilir ve kalpte kalıcı hasar bırakabilir. Bu durum yaşam süresini ve hayat kalitesini etkiler.