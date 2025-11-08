MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı ile fitili ateşlenen yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK ‘sembolik olarak’ silah bıraktıktan aylar sonra Türkiye’de bulunan teröristlerin Irak’ın kuzeyine çekildiğini duyurmuştu.

Ancak süreçte teröristlerin durumu ve bir ‘genel af’ çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda tartışmalar devam ediyor.

İngiliz haber ajansı Reuters’in yayınladığı bir habere göre, yapılacak bir yasal düzenleme ile 9 bin PKK’lı terörist Türkiye’ye gelecek. Ajansın Orta Doğu’dan ‘üst düzey bir yetkiliye’ dayandırdığı haberde söz konusu düzenlemenin ‘genel af’ olmayacağı belirtildi.

Bu ay içinde Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ile ‘sivil’ olarak nitelenen 1000 kişi ile 8000 teröristin Türkiye’ye dönüşünün güvence altına alınması amaçlanıyor.

Terör örgütünün yönetim kadrosunda yer alan ve Türkiye’ye dönüşüne izin verilmeyen 1000 kişinin ise Avrupa ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.

Ajansın bilgi aldığı kaynak konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, farklı ülkelere gitmesi beklenen PKK’lı sözde yöneticilerin Türkiye’ye yönelik yeni bir terör faaliyeti yürütmeleri konusunda endişelerin olduğunu söyledi.

BAZI PKK’LI TERÖRİSTLER YARGILANABİLİR

Öte yandan Reuters’e konuşan Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel “PKK mensuplarının demokratik ve toplumsal hayata yeniden entegrasyonunu sağlayacak özel bir yasa üzerinde çalışmalar sürüyor” dedi.

Temel dönüş planının ise kademeli değil tek aşamada gerçekleştirileceğini ve herkese uygulanabilir olduğunu ifade etti.

Ancak haberde parti içinden ismi açıklanmayan başka bir kaynak, “Geri dönen farklı gruplara farklı prosedürler” uygulanacağı yönünde bilgi paylaştı.

Kaynak, "bazı PKK’lıların Türkiye'ye döndüklerinde muhtemelen soruşturma ve yargılamalarla karşı karşıya kalacağını" belirtti.