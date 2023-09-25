Dikkat Addison

Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, Addison hastalığıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu.

Dikkat Addison

Editör: Naim Arıoğlu

Addison, kadın ve erkekte de görülebiliyor. Nadir olsa da bilinmesi gereken bir hastalık. İki böbreğin üzerinde yerleşmiş durumda bulunan adrenal bezlerin görevleri, hormon üretmek. Addison hastalığı, diğer adıyla adrenal yetmezlik, adrenal bezlerin (böbrek üstü bezleri) yeterli çalışmaması durumu.

Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, Addison hastalığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar…

İŞTE BELİRTİLERİ

Kadınlarda koltuk altı ve genital bölge kıllanmasında azalma da addison hastalığının sık görülen belirtilerindendir. Bazı olgularda belirtiler, hayati risk taşıyan ciddiyette olabilir. Bu durum “adrenal kriz” olarak adlandırılıyor. Ciltte özellikle yüz, boyun, dudak içi gibi bölgelerde renk koyulaşması.

Diğer belirtiler ise şöyle:

Kas-eklem ağrıları,
Depresif duygudurum,
Kusma,
Karın ağrısı,
Sinirlilik
Halsizlik,
Güçsüzlük,
Bulantı,
Tuz açlığı,
Baş dönmesi,
İshal,

Adrenal krizdeki belirtiler ise şöyle:

Bayılma,
Yüksek ateş,
Güçsüzlük,
Karın ağrısı,
Bilinç bulanıklığı,
Bulantı-kusma.


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