Dikkat, başınıza gelmesin! Yüksek kazanç vaadiyle tuzağa düşürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dikkat, başınıza gelmesin! Yüksek kazanç vaadiyle tuzağa düşürüldü

Adana'da işsiz E.A. (28), sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından borsa ve kriptodan haftalık 90 bin TL kazanç vaadiyle kandırılıp zorla tutulduğu evden kaçarak kurtuldu. E.A.'nın şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan E.A., sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından borsa ve kriptodan haftalık 90 bin TL kazanç vaadiyle Adana'ya davet edildi. Kahramanmaraş'tan çete üyeleri tarafından taksiyle Adana'ya getirilen E.A., Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir eve yerleştirildi.

2-001.jpg

Çete üyeleri, E.A.'dan banka hesabı açması ve yeni telefon hattı almasını isteyip, ardından borsa ve kripto hesaplarına yatırması için para talep etti. Bu durumdan şüphelenin E.A. evden gitmek isteyince çete üyeleri izin vermedi. Sabaha karşı evden kaçan E.A., polise giderek şikayetçi oldu.

3-002.jpg

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine eve operasyon düzenledi. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) ve 18 yaşından küçük bir kişi gözaltına alındı; çete elebaşı olduğu belirlenen D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı. D.K.'nın 25 suçtan ayrı dosyası olduğu öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen çete üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 1'i kadın, 8 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
"Özgür Özel’den İmamoğlu’na büyük kötülük!" Ünlü gazeteci açıkladı
"Özgür Özel’den İmamoğlu’na büyük kötülük!" Ünlü gazeteci açıkladı
Kurallara uymayanlar sürücülere ceza yağdı
Kurallara uymayanlar sürücülere ceza yağdı
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Arkadaşı kafasından tüfekle vurmuştu! 7 günlük yaşam savaşından acı haber
Arkadaşı kafasından tüfekle vurmuştu! 7 günlük yaşam savaşından acı haber
Germencik’te sivrisinekle mücadele hız kesmeden devam ediyor
Germencik’te sivrisinekle mücadele hız kesmeden devam ediyor