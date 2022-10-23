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Dikkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?

Mutfakta ne var, ne yok kirli olan tüm malzemeleri bulaşık makinesine atarız. Peki hangi malzemeyi bulaşık makinesinde yıkamalı, hangisi yıkamamalı biliyor musunuz?. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:22
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Dikkat bulaşık makinesinde neler yıkanmaz, neler yıkanır?

Dikkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
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BULAŞIK MAKİNESİNDE NELERİ YIKAYABİLİRİZ?

Alüminyum gereçler

Alüminyum malzemeler, bulaşık makinesinde kararır veya soyulabilir.

Seramik malzemeler

Bulaşık makinesi bu eşyaları zedeler ve kırılmalarına neden olabilir.

Yapışmaz tencere, tavalar

Çünkü makine zamanla kaplamayı bozar ve pul pul dökülmelere yol açar. Yapışmaz yüzeyin bozulmasına yol açar.

Bıçaklar

Bulaşık makinesi ve deterjanlar, bıçaklarda korozyona neden olarak körelmelerine neden olur.

Tahta aksamlı gereçler

Tahta kaşık, oklava, kesme tahtası gibi malzemeler suyu ve deterjanı emebildikleri için makinede yıkanması uygun olmaz. Ayrıca tahta eşyalar makinede bakterileri içine çeker.

Teflon malzemeler

Teflon tava, tencere gibi ürünler makineye girdiğinde kolayca çizilir. Bu da yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde pişmesini engeller.

Kristal ürünler

Kristal malzemeler, yüksek sıcaklık ve deterjanlardan etkilenir.

Döküm Tava

Döküm demir üzerinde yapışmaz yüzey oluşturmak çok uzun zaman alır. Bulaşık deterjanları ise onu soyar ve zamanla paslanmalarına neden olur.

Antika eşyalar

Üfleme cam, antika, biblo gibi hassas eşyalar, kesinlikle elde yıkanmalıdır.

Düdüklü Tencere Kapakları

Küçük gıda parçaları ve deterjan, düdüklü tencere kapaklarının emniyet valflerinde birikebileceği için, bu ürünler de makineye atılmamalı.

Plastik ürünler

Bulaşık makinesinin ısısı, plastik malzemeleri eritebilir ve parçalarını kırarak makinenin filtresine zarar verebilir.

BULAŞIK MAKİNESİNDE NELERİ YIKAMALIYIZ?

Aspiratör filtresi

Metal davlumbaz filtreleri başka bulaşıklar olmadan makinede yıkayabilir.

Bulaşık süngerleri

Bulaşık süngerleri makinede yıkanarak daha iyi sterilize edebilir.

Granit Tavalar

Öncelikle granit ürünlerin kesinlikle tel ve metal ürünlerle temizlenmemesi gerektiğini unutmamalı. Granit tavalar bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olsa da, makinenin düşük sıcaklıkta olduğundan emin olunmalı

Porselen ve cam malzemeler

Tabaklar, kaseler, bardaklar, servis tabakları ve kupalar güvenli bir şekilde makinede yıkanabilir. Özellikle cam eşyaların birçoğunu makinede gönül rahatlığıyla yıkanabilir.

Silikon Ürünler

Silikon spatula, kaşık ve silikon kaplar, makinede yıkanabilen ürünler arasında.

Çelik tencere

Ancak çizilme ihtimalini önlemek için, diğer bulaşıklarla aralarında mesafe bırakmaya özen göstermeliyiz.

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Muhammet Yaşar
23.10.2022 14:20
Makine üreticileri kullanma kılavuzunda bu konuda geniş bir açıklama yapmalıdır kullanıcılarına..  
 
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