Dikkat çeken araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dikkat çeken araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı!

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 döneminde insanların beyinleri 2020 öncesine kıyasla ortalama 5,5 ay daha hızlı yaşlandı.

Nottingham Üniversitesi'nden bilim insanları, UK Biobank'ta yer alan 15 binden fazla yetişkinin verileriyle sağlıklı beyin yaşlanmasını tanıyan bir yapay zeka modeli geliştirdi. Model, pandemiden önce tarananlarla, önce ve pandemi sırasında taranan iki grubun beyin yaşlarını karşılaştırdı.

Araştırmaya göre, pandemi sürecinde insan beyninin yaşlanma hızı ortalama 5,5 ay öne çekildi. Çalışmayı yürüten nörolog Ali-Reza Mohammadi-Nejad, "Covid geçirmeyenlerde de belirgin artış gördük. İzolasyon ve belirsizlik gibi faktörler beyin sağlığını etkiledi" dedi.

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Ekipten nörolog Dorothee Auer ise verilerin iki zaman noktasına ait olduğunu belirterek, "Gördüğümüz değişikliklerin geri dönebileceğini söylemek mümkün, bu da cesaret verici. Beyin sağlığını sadece hastalıklar değil, çevremiz de şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

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