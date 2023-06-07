Dikkat çeken Bahçeli videosu ‘Bana yurdumun bir köşesinde bir çadırlık yer verin bu bana yeter’

Videoda, Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı Volvo 760 model otomobilinin direksiyonunda olduğu ve Ferdi Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısının eşlik ettiği görülüyor.

Videoyu paylaşan MHP, "Bu bana yeter…" notunu düştü. Paylaşımın Meclis Başkanlığı seçimlerinin ardından yapılması dikkat çekti. Videoda ayrıca Bahçeli'nin elindeki tespih, yüzüğü, güneş gözlüğü ve arabanın dikiz aynasındaki nazar boncuklu muska da göze çarptı.

Ferdi Tayfur, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusudur. Arabesk ve fantezi müzik tarzlarında eserler veren sanatçı, dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanmıştır. Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısı, 1986 yılında çıkardığı "Bir Bilsen" albümünde yer almaktadır.