Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in evine yapılan saldırıya ilişkin flaş ayrıntıyı gazeteci Yılmaz Özdil paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdil, "Saldırgan, dostmuş gibi çay içip sohbet ettiği güvenlik kulübesine, bir seccade ve bir Kuran-ı Kerim bırakmış, saldırıdan sonra farkedildi" dedi.

Özdil, bu olaya benzer örneklerin geçmişte de yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Saldırgan seccade filan bırakarak, - geçmişte benzer örnekler görülmüştü- muhtemelen yakalandığında meczup pozlarına bürünecek… Ama, Sedat Peker bu meseleyi bir meczubun işi olarak görmüyor, münferit görmüyor."

OLAYIN GELİŞİMİNİ PAYLAŞTI

Twitter hesabından "Böyle geldi, böyle vurdu" ifadelerini kullanarak görüntüleri paylaştı.