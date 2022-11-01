1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Göç ve göçmenler sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul’da yaşayan İranlı sanatçı Zehra Soltani, göç ve göçmenleri konu alan sergisini Beşiktaş Akaretler caddesindeki Galeri D’art La Visione da açtı. Zehra Soltani'nin sergisi ilgi odağı oldu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:57
Takip Et

Dikkat çeken sergi: göç ve göçmenler tuvallerde

Göç ve göçmenler sergisi ziyaretçilerini bekliyor
+
Aa
-

İstanbul’da yaşayan İranlı sanatçı Zehra Soltani, göç ve göçmenleri konu alan sergisi ile ilgi odağı oldu.

Tahran Sanat eğitimini bitirdikten sonra, çağdaş sanata karşı olan ilgisi nedeniyle çalışmalar yapan, birçok ülkede sergiler sanatçı Zehra Soltani'nin son kişisel sergisi Beşiktaş Akaretler caddesindeki Galeri D’art La Visione da açıldı.

Resimleri hakkında konuşan Soltani “Birçok izleyicinin benim resimlerimden algıladığı konu göç ve göçmen insanlar. Aslında konu doğru ama ben her zaman bunu inanıyorum ki bütün insanlar dünya üzerinde göçmen. Göçmenler huzur bulmak için hep arayış peşinde. İnsanlar aradığı şeyi hiç bir zaman bulmuyorlar ve buldukları zaman yine başka yeni bir şeyin peşinden gidiyorlar. Gerçek olan bu ki aradıkları şeyi dış dünya da değil kendi iç dünyalarında bulmalılar.” dedi.

Sanatçı, Hermetism art Gallery yöneticisi Sean Tolooee ve Galerie D’art La Visione sahibi Yonca Gökalp ile ortak çalışmalara başladıklarını belirterek 17-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Sanat ve Antika Fuarında da katılacağını da belirtti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
1
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
2
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
3
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
4
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
5
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
6
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Bu ikili kronik stres yapıyor
﻿Bu ikili kronik stres yapıyor
﻿Bu ikili kronik stres yapıyor
﻿İstanbul'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
﻿İstanbul'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
﻿İstanbul'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
﻿Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
﻿Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
﻿Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.