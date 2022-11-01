Göç ve göçmenler sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul’da yaşayan İranlı sanatçı Zehra Soltani, göç ve göçmenleri konu alan sergisi ile ilgi odağı oldu.

Tahran Sanat eğitimini bitirdikten sonra, çağdaş sanata karşı olan ilgisi nedeniyle çalışmalar yapan, birçok ülkede sergiler sanatçı Zehra Soltani'nin son kişisel sergisi Beşiktaş Akaretler caddesindeki Galeri D’art La Visione da açıldı.

Resimleri hakkında konuşan Soltani “Birçok izleyicinin benim resimlerimden algıladığı konu göç ve göçmen insanlar. Aslında konu doğru ama ben her zaman bunu inanıyorum ki bütün insanlar dünya üzerinde göçmen. Göçmenler huzur bulmak için hep arayış peşinde. İnsanlar aradığı şeyi hiç bir zaman bulmuyorlar ve buldukları zaman yine başka yeni bir şeyin peşinden gidiyorlar. Gerçek olan bu ki aradıkları şeyi dış dünya da değil kendi iç dünyalarında bulmalılar.” dedi.

Sanatçı, Hermetism art Gallery yöneticisi Sean Tolooee ve Galerie D’art La Visione sahibi Yonca Gökalp ile ortak çalışmalara başladıklarını belirterek 17-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Sanat ve Antika Fuarında da katılacağını da belirtti.