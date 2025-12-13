Geçtiğimiz günlerde "Uyuşturucu" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında Aralarında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan hakkında tutuklama kararı verildi..

Mehmet Akif Ersoy'a yapılan suçlamalarda ise, "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, bugün çıkan haberlerde Mehmet Akif Ersoy ile adının geçmesi sonrası görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Torlak, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.



Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."