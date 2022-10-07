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Dikkat! Cezası tam 3 bin TL. Sizi de arayabilirler, katılmazsanız cezayı kesiyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı Tüketici Eğilim Araştırması'na katılmak istemeyen vatandaşa 2 bin 977 TL para cezası kesildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 09:33
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Dikkat! Cezası tam 3 bin TL. Sizi de arayabilirler, TÜİK'in anketine katılmazsanız cezayı kesiyorlar

Dikkat! Cezası tam 3 bin TL. Sizi de arayabilirler, katılmazsanız cezayı kesiyorlar
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Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli'de ‘Tüketici Eğilim Araştırması' gerçekleştirdi. Merkezefendi İlçesi'ne bağlı Altıntop Mahallesi Muhtarı Tülay Sücüllü'yü telefonla arayıp ankete yanıt vermesini istedi. Haber3'ün haberine göre, uygun olmadığını ve bir gün sonra aranmasını istendiğini belirten Sücüllü, neden kurumsal bir hat yerine özel bir numaradan arandığını sordu. Bunun üzerine TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü, Sücüllü'ye bir bilgilendirme yazısı gönderdi.

3 BİN LİRA CEZA

Yazıda vatandaşlar ile yüz yüze ya da telefonla anket gerçekleştirilebileceği, Alo 124 veya diğer kurumsal hatlardan arama yapılabileceği belirtilerek, “Sizlerden alınan bilgiler yalnızca istatistikî çalışmalarda kullanılmak amacıyla derlenmektedir.

5429 Sayılı Kanunun 54'ncü maddesi uyarınca istenilen bilgilerin belirlenen şekilde, eksiksiz ve doğru bir biçimde verilmemesi durumunda 2022 yılı için 2 bin 977 lira idari para cezası uygulanmaktadır” denildi.

“KURUM TELEFONUNDAN ARANMADIĞIM İÇİN İNANDIRICI BULMADIM”

Anket amacıyla arandığını, güvenmediği için resmi yazı ile bilgilendirildiğini belirten Sücüllü, şöyle konuştu:

“Kurum telefonundan aranmadım, bunun yerine 538'li bir hattan arandım. İnandırıcı bulmadım. Telefonla yapılan anketlere karşı hassasiyetimiz var. Güvenilirlik yok. Bu bizi endişelendiriyor.

Pek çok kez savcı, hakim diye telefon gelen insanların başı derde girdi. Bu nedenle kuşkulu yaklaştım. En azından kurum telefonundan aransın.  Yalnız mısınız diye sorulduğunda tedirgin olmamak mümkün değil.

Yine de insanların cevap vermedikleri için cezaya uğramaları ne kadar vicdanlı… İnsanların zorla cevap vermelerini sağlamak, bu cezayı uygulamak güzel bir durum değil. Ben de bu konuda çevremi aydınlatmaya çalışıyorum”

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N.D
7.10.2022 09:45
Vatandaşı hem rasgele bir numaradan arayacaksın hemde yalnızmisın diye sorup vatandaşı ürküteceksin vatandaşta tedirgin olup cevap vermek istemeyecek sende cezayı basacaksın.Bu iş böyle olmaz.  
 
M. T
7.10.2022 09:43
Çok demokratik ülkelerde olur böyle şeyler.  
 
Bunlar nerden gelmiş anlamadım
7.10.2022 09:39
Katılınca para vermiyorlar katılmayınca mı para istiyorlar yada ceza kesiyorlar. Kimsiniz ki siz ceza kesiyorsunuz.Size de ceza kesilecek günler yakındır.  
 
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