Dikkat eksikliği hastalığına sahip olabilirsiniz: İşte 5 işareti

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) hastası olduğunu öğrenen Tahlia Lehmann, çocukluk çağında ortaya çıkan bu hastalığın 5 belirtisini anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dikkat eksikliği hastalığına sahip olabilirsiniz: İşte 5 işareti

Tahlia Lehmann, Avustralya'da öğretmenlik yaparken, hayatı boyunca neden diğerlerinden 'farklı' hissettiğini anlamaya çalıştı ve DEHB testine girdi.

Test sonucunda DEHB olduğunu öğrenen Lehmann, bu durumun pek bilinmeyen işaretlerini paylaştı.

Lehmann, DEHB'nin ilk işareti olarak "hareketli olmak" dedi ve başka bir işaret olarak da "DEHB'yi 'mutlu bir kişilik' ile gizlemek" olduğunu söyledi.

Lehmann, "Bu, kendinizi güvenli göstermek ama aslında çok kaygılı olmak demek" diye açıkladı.

"Sosyal ortamlarda gerçek duygularınızı 'gizlemek' için kendinizi zorladığınızı" belirten Lehmann, yaşadığı diğer işaretler arasında sık sık dikkatinin dağılması ve "tembel" görünmesinin yanında çoğu zaman bitkin olmasının da bulunduğunu ifade etti.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), DEHB'li yetişkinlerin şu konularda zorluk çekebileceğini söyledi:

Organizasyon ve zaman yönetimi

Talimatları uygulama

Konsantrasyon ve işleri bitirme

Stresle mücadele

Huzursuz veya sabırsız olma

Dürtüsel ve riskli davranışlar

NHS, ayrıca, DEHB için en iyi tedavinin hem ilaç hem de terapi olduğunu önerdi.

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