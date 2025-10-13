Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısında süregelen öznel değerlendirme zorluklarını aşmak için uluslararası bilim dünyası, yapay zeka teknolojilerine sarıldı.

Yapılan çarpıcı bilimsel çalışmalar ve önde gelen yabancı uzmanların değerlendirmeleri, makine öğrenimi tabanlı algoritmaların, bozukluğun tespitinde devrim niteliğinde bir dönemi başlattığını gösterdi.

Son araştırmalar, makine öğrenimi algoritmalarının, geleneksel yöntemlerle saptanması zor olan biyolojik ve davranışsal göstergeleri yüksek doğrulukla belirlediğini ortaya koydu.

%99 İSABETLE YETİŞKİN DEHB'Sİ SAPTANDI

ABD'deki Buffalo Üniversitesi'nden Dr. Chris McNorgan liderliğindeki bir araştırma ekibi, DEHB teşhisinde çığır açan bir sonuca ulaştı.

Frontiers in Physiology dergisinde yayımlanan çalışmada, makine öğrenimi sınıflandırıcılarının kullanıldığı derin bir mimariye dayanan analizler, yıllar önce çocukluk döneminde DEHB teşhisi konulan yetişkinleri %99'a varan bir isabetle doğru biçimde belirledi.

Nörogörüntüleme ve hesaplamalı modelleme uzmanı olan Dr. McNorgan, elde edilen bulguların, "beyin bağlantısallığının, en azından çocuklukta, DEHB konusunda durağan bir biyolojik işaretçi olduğunu düşündürdüğünü" ifade etti. Bu tespit, bireyin davranışı altta yatan bozukluğu maskeleyecek şekilde değişse bile tanının mümkün olabileceğine işaret etti.

GÖZ HAREKETLERİ VE SANAL GERÇEKLİK DEVREDE

Teşhiste objektifliği artırma hedefiyle çalışan bir başka araştırma kolu ise yapay zekâyı sanal gerçeklik (SG) teknolojileriyle birleştirdi.

Kore'de yürütülen ve sonuçları yayımlanan bir öncü klinik araştırmada, çocukların SG ortamında gerçekleştirdiği bilişsel ve davranışsal görevlerden toplanan veriler, özel bir YZ modeliyle analiz edildi.

Çalışmanın yazarları, AttnKare-D ismini verdikleri bu dijital tanı aracının, çocuk ve ergen psikiyatristlerinin koyduğu tanılarla karşılaştırıldığında 0.893'lük dikkat çekici bir tanı performansı gösterdiğini bildirdi.

Araştırmacılar, YZ'nın SG verilerini analiz etme yeteneğinin, klinisyenlerin gerçek hayatta gözlemleyemediği davranışsal verileri ortaya koyarak tanıyı desteklediğini ifade etti.

"DAHA KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELERE YOL AÇACAK"

Konuyla ilgili görüşlerini belirten ve Psychology Today dergisinde YZ'nın gelecekteki rolünü değerlendiren uzmanlar, bu teknolojinin DEHB değerlendirmelerine "bilimsel bir katkı" sağladığına dikkat çekti.

YZ'nın, fiziksel aktivite düzeyleri, derecelendirme formlarından gelen profiller ve beyin görüntüleme dahil olmak üzere çok sayıda kaynaktan gelen bilgiyi birleştirme potansiyeli taşıdığını belirten uzmanlar, bunun "daha kapsamlı değerlendirmelere yol açacağını" ifade etti.

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'dan (UCSF) nöroradyoloji araştırmacısı Justin Huynh ise, YZ'nın özellikle beynin beyaz cevher yollarındaki önemli farklılıkları tespit etme gücünü öne sürdü. Huynh, "Bulgularımızın, DEHB'yi biyolojik açıdan daha iyi anlamaya ve durumu daha standart, objektif ve doğru bir şekilde teşhis etmeye yönelik umut verici bir adım görevi görmesini umuyoruz," şeklinde görüş belirtti.

Uluslararası alanda hızla gelişen bu çalışmalar, YZ'nın yalnızca DEHB değil, aynı zamanda diğer nörogelişimsel bozuklukların erken teşhisinde de önemli bir yardımcı rol üstleneceğinin sinyallerini verdi.