Dikkat etmezseniz çocukların ruhunu paramparça ediyor

Yaz döneminin çocukların yoğun eğitim sürecinin ardından dinlenip keyif aldığı ve farklı deneyimler edindiği bir zaman aralığı olduğunu, ancak teknolojinin yaşamımızda bu kadar fazla yer tutmasının, yaz tatillerini bile ekransız düşünmeyi güçleştirdiğini vurgulayan Uzm. Psikolog Turan, "Hangi cihaz olursa olsun, ekran karşısında geçirilen süre giderek uzuyor. Bu durum sadece bedensel değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal gelişimi de olumsuz etkileyebiliyor" açıklamasında bulundu.

Yaz tatilinde dijital dengenin kurulmasının çocukların psikolojik sağlığı açısından kritik olduğuna işaret eden Uzm. Psikolog Turan, "Ekran kullanım süresinin denetimsiz şekilde artması konsantrasyon güçlüğü, uyku düzensizliği, hırçınlık, sosyal izolasyon ve iletişim becerilerinde gerileme gibi birçok soruna yol açabiliyor. Oysa yaz tatili, dijital arınmanın en rahat uygulanabileceği bir fırsat dönemidir. Bu durum hem bedensel sağlığı hem de duygusal düzenleme yetilerini kötü yönde etkiliyor. Dahası erken yaşta ekranla kurulan yoğun bağ, çocukların gerçek dünyadaki oyunlara, arkadaşlık bağlarına ve aile iletişimlerine karşı duyarsızlaşmasına neden olabiliyor. Dijital dengeyi oluşturmak yasakçı ya da cezalandırıcı bir yaklaşımla değil, rehberlik eden ve sınır belirleyen bir tutumla sağlanabilir" görüşünü paylaştı.

Teknolojinin tamamen yaşantımızdan çıkarılmasının gerçekçi ya da gerekli olmadığını hatırlatan Uzm. Psikolog Turan, "Ancak çocukların gerçek dünyayla bağ kurabilmesi, fiziksel aktivitelerini artırması, hayal gücünü harekete geçirecek oyunlar oynaması ve sosyal yeteneklerini geliştirebilmesi için ekran kullanımının kontrollü ve sınırlı olması büyük önem arz ediyor. Çocuklar için en değerli ekran aslında anne babalarının yüzüdür. Onlarla göz teması kurun, beraber gülümseyin, beraber oyunlar oynayın. Yaz tatili sadece güneşli günlerin değil, ilişkilerin de güçlendiği bir dönem olabilir" şeklinde konuştu.