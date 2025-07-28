Dikkat evinize sahte ürün girmiş olabilir! Herkesin severek kullandığı alışveriş sitesine dev soruşturma

Avrupa Birliği, Çin menşeli e-ticaret platformu Temu hakkında yürütülen incelemeyi genişletme kararı aldı.

Avrupa Komisyonu, Temu’nun platformda satılan yasa dışı ürünleri tespit etmekte yetersiz kaldığını ve bu nedenle Dijital Hizmetler Yasası’na (DSA) aykırı davrandığını bildirdi.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YETERSİZ BULUNDU

Komisyonun açıklamasına göre Temu’nun geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği risk değerlendirmesi, “yanıltıcı ve yetersiz” olarak değerlendirildi. Yapılan test alımları ve analizler, bebek oyuncakları ve elektronik ürünler gibi güvensiz ürünlerin AB vatandaşlarına kolaylıkla ulaştığını ortaya koydu.

KOMİSERDEN GÜVENLİK UYARISI

AB’nin Dijitalleşmeden Sorumlu Komiseri Henna Virkkunen, “Ön değerlendirmemize göre Temu, kullanıcı güvenliği risklerini Dijital Hizmetler Yasası’nın gerektirdiği standartlarda değerlendirmekten çok uzak. Avrupa’da tüketici güvenliği tartışma konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

TEMU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Temu ise yaptığı açıklamada, “Komisyon ile tam iş birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi. Platform, süreç kapsamında kendini savunma ve eksiklikleri gidermek için taahhütte bulunma hakkına sahip.

YASADIŞI TASARIM VE SAHTE YORUM İDDİASI

Komisyon, Temu’nun kullanıcıları platformda tutmak için “bağımlılık yaratan tasarımlar” kullandığı ve yasadışı ürünlerin satışını engellemediği yönündeki iddiaları da araştırıyor. Ayrıca sahte indirim ve yorum gibi tüketici haklarını ihlal eden uygulamalara dair ayrı bir inceleme yürütülüyor.

AĞIR PARA CEZASI GÜNDEMDE

Temu’nun, Avrupa Komisyonu’nun taleplerini karşılamaması halinde küresel yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.