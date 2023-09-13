Dikkat felç edebilir, hatta öldürebilir

Bazı besinler var ki, faydalı gibi görünse de yanlış pişirildiğinde ya da dikkatli seçilmediğinde vücudumuza zehir etkisi yaratıyor.

Dikkat felç edebilir, hatta öldürebilir

Beslenmek sadece insanların değil tüm canlıların hayatta kalmak için yaptığı temel kurallardan biridir. Bazı besinler var ki yanlış tüketildiğinde zehir saçıyor. Bilim insanlarının en besleyici olarak açıkladığı bu besinlere gelin beraber bakalım...

DOMATES

Domates kendi başına zehirli değildir, ancak sapı ve yaprakları; kramplara,yoğun mide ağrısına neden olabilen bir toksin içerir. Bu nedenle, yemeden önce daima sapını domatesten çıkarın ve öyle tüketin.

BADEM

Acı bademler, vücudunuzun siyanüre parçaladığı ve zehirlenmeye ve hatta ölüme neden olabilecek bir bileşik olan doğal olarak bir toksin içerenlerdir. Bu nedenle acı bademlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Onun yerine tatlı bademlerini seçmenizde fayda var. Aksi halde kanser riskinizi artırmak ve zehirlemek gibi kötü sonuçlara yol açabilir.

MANTARLAR

Genelde tehlikeli olarak tanınan besin türlerinin başında mantar gelir. Doğada, bilmemiz gereken fazlasıyla zehirli ve tüketilmesi sakıncalı mantar türü var. Dikkat edilmezse birçok kötü sonuca neden olabilir. Bu yüzden mantar tüketeceğiniz zaman mutlaka marketten alın. Eğer mantar toplamak için doğaya çıkarsanız çok dikkatli olun. Aksi halde kendinizi zehirleyebilirsiniz.

PATATES

Patates; kabuğunda ve filizlerinde, solanin adında toksik bir madde bulunduruyor. Bu yüzden patatesleri daima soymamız gerekiyor. Özellikle pişirmeye başlamadan önce soyulmalı. Çünkü solanin adındaki bu alkaloit, yalnızca 243 °C gibi yüksek sıcaklıklarda çözünüyor. Patates pişirmek istediğinizde, özellikle yeşil filizlerden kurtulmak gerektiğini unutmayın; çünkü bahsi geçen toksin, en çok bu kısımlarda toplanmış halde oluyor.

KİRAZ

Yaz aylarında tükettiğimiz bu meyveyi sevmeyen yoktur. Aynı zamanda kirazı yerken birçoğumuz çekirdeklerinide yutuyoruz. Bunu yaparken ne kadar zararlı olduğununda bilincinde değiliz. Çünkü çekirdekleri, hidrojen siyanür adı verilen bir madde içerir. Bu da vücudumuz için zehirleyicidir.

BALON BALIĞI

Balon balığı tüketmek çok tehlikelidir. Bu balığın derisinde ve organlarında agresif bir zehir vardır. Bu zehiri asla küçümsememelisiniz. Çünkü yenirse bir insanı felç edebilir, hatta öldürebilir.

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