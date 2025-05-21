Dikkat! Hakkınızda yakalama kararı çıkmış olabilir!

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde Savcı E. K. Ç., 2024-6860 soruşturma nolu dosyada, Sosyal medyada ve Haber sitesinde inşaat mühendisi İ. E.'nin kaçak olduğunu iddia ettiği villasını, haber yapan gazeteci Dursun Boran hakkında yapılan suç duyurusu için, polise yazı yazdı, “Haberi yapan Dursun Boran'ın ifadesini, varsa belgelerini alın gönderin” dedi.

Boran, 3 gün içinde 6 sayfa yazılı ifade hazırladı, 11.7.2024 saat 16.30 da Katip Merve İbil'e verdi. Dilekçenin 2. suretine de alındı kaşesi bastırdı. İfade vermiş oldu

SAVCI OKUMADAN YAKALAMA KARARI ÇIKARTMIŞ.

Dikkatsiz davranan Savcı, dosyada şüpheli Dursun Boran’ın verdiği 6 sayfalık yazılı ifade ve eklerini görmedi, yok saydı. 3 Haziran 2024 de Büyükçekmece Nöbetci Sulh Ceza Hakimliğine konusu: "Yakalama Emri Talebi (İfade Alınmasına yönelik) konulu Yakalama Kararı” olan yazı gönderdi. “Şüpheli çağrı üzerine savcılığa gelmedi ifade vermedi. Tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadı. Şüpheli hakkında 5271 sayılı CMK'nın 98/1 maddesi uyarınca hakkında YAKALAMA EMRİ düzenlenmesine, Yakalandığında, Yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Başsavcılığımızda hazır edilmesi, bu süre içinde hazır edilemeyecekse yakalandığı yer Cumhuriyet başsavcılığı tarafından öncelikle SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi vasıtasıyla, savcılığımız tarafından dinlenilmesi için hazır edilmesi, bu yapılamıyorsa en yakın Başsavcılık tarafından İFADESİNİN ALINMASI VE İFADESİ ALINDIKTAN SONRA DA SERBEST BIRAKILMASI hususunun Yakalama emir yazısı ve Yakalama müzekkeresinde belirtilmesine, karar verilmesi kamu adına talep olunur” dedi.

İKİNCİ DEFA YAKALAMA İSTEDİ.

Savcı E.K.Ç. ilk talebinden 8 ay sonra 10 Şubat 2025 de tekrar, Büyükçekmece Nöbetci Sulh Ceza Hakimliğine yakalama kararı çıkarılması için yazı yazdı. İlk yazdığı yakalama yazısında ki ifadeleri tekrar etti.

4. SULH CEZA HAKİMİ, YAKALAMA KARARI TALEBİ YANLIŞ DEDİ REDDETTİ.

Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimi Ayşenur Abay Yüksel, 2025-966 D.İş kararında 11 Şubat 2025 de, “Yakalama kararı yanlış” dedi reddetti. Şöyle dedi :

“Şüphelinin UYAP sistemi sorgulamasında Alkent 2000 Mahallesi B.Çekmece de oturduğu görülüyor. Bu adrese yapılan her hangi bir kolluk araştırması yok dosyada. Şüpheli hakkında talep edilen Yakalama kararının Reddine. Dosyanın Başsavcılığına iadesine "

AMERİKA, ALMANYA DA YAŞIYOR. 2 BİN DOLARLIK BİLETİ YANACAKTI.

Gazeteci Dursun Boran, Amerika ve Almanya da yaşadığı için çok sık yurt içinde, dışında seyahat ediyor. Hukuka aykırı Savcılık Yakalama kararı Sulh Ceza Hakimliğinden çıksaydı. Tüm Polis, Jandarmaya gönderilecekti.

Amerika ya da Almanya’ya gitmek için havaalanına giden Boran, boş yere Pasaport Polisince göz altına alınacaktı. En az 5 saat civarı ifade vermek için tutulacaktı. Bu arada uçağı kaçıracak 2 bin dolar zarar edecek ve boşuna stres yaşayacaktı.

Türkiye’de her an herkes hakkında yakalama kararı çıkabileceği, bu olayda görüldü.

Resimde , Savcılık 2 Yakalama kararı, Sulh Ceza Hakimi Red kararı, Boran ın 1 yıl önce verdiği ifade görülüyor.