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Dikkat. Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 19:59
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Dikkat. Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Dikkat. Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın Marmara Denizi’nde ve Bursa ilinin kıyı kesimlerinde, yarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey Yıldız ve kuzeydoğudan (Poyraz) 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yarın saat 05.00 ile pazar günü 23.59 arasında etkili olması beklenen fırtınada vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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