Dikkat! Tüm bilgileriniz çalınabilir. Google’dan ‘hemen değiştirin’ uyarısı

Google, Temmuz ve Ağustos aylarında üst üste gönderdiği uyarı mesajlarında, dünya genelinde 2,5 milyar Gmail kullanıcısını şifrelerini güncellemeleri konusunda uyardı.

Şirket, son dönemde artan kimlik avı saldırıları ve veri sızıntılara vurgu yaparak, kullanıcıların hesap güvenliğini artırmak için iki aşamalı doğrulama (2FA) sistemini kullanmaları gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle 'ShinyHunters' adlı hacker grubunun, sahte e-posta adresleri aracılığıyla fidye talepleri içeren saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Siber güvenlik uzmanı Jeremiah Fowler’ın açıklamasına göre, sadece Mayıs ayında 184 milyon şifre internete sızdırıldı.

Google Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG), Salesforce sunucularında yaşanan veri ihlalleriyle ilgili olarak 'UNC6040' ve 'UNC6395' isimli grupları işaret etti. Bu grupların kullanıcıları kandırmak için sahte şüpheli oturum açma bildirimleriyle e-posta gönderdiği açıklandı.

ÖNERİLER SIRALANDI

Google, şu kritik güvenlik önerilerinde bulundu:

Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin.

2FA (iki aşamalı doğrulama) özelliğini mutlaka aktif edin.

Güvenlik uyarılarını yalnızca myaccount.google.com adresinden kontrol edin.

Gelen şüpheli e-postalardaki bağlantılara kesinlikle tıklamayın.