Dikkat yeni tehlike

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
Dikkat yeni tehlike
Filtre estetiği özellikle çocuklar için çok tehlikeli. Peki, neden? İşte ayrıntılar

Ergenlik dönemi, bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak hızlı değişimler yaşadığı bir süreçtir. Bu dönemde, sosyal medya ve popüler kültürün etkisiyle oluşan güzellik algıları, gençler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Gerçek Dışı Beklentiler:

Sosyal medya filtreleri ve K-Pop gibi akımlar, ergenlerde gerçekçi olmayan güzellik standartları oluşturabilir. Bu durum, gençlerin estetik operasyonlara yönelmesine neden olabilir.

Fiziksel ve Psikolojik Gelişim:

Ergenlik çağındaki bireylerin vücut ve zihin gelişimleri tamamlanmadan yapılan estetik operasyonlar, hem sağlık hem de etik açıdan sorun teşkil edebilir.

Ailelerin Rolü:

Aileler, çocuklarıyla iletişimi güçlü tutmalı ve gerektiğinde profesyonel destek almalıdır. Gerçek dışı beklentilerin hayal kırıklığına ve geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır.

Sağlıklı Güzellik Algısı:

Güzellik algısının sağlıklı ve gerçekçi temeller üzerine kurulması önemlidir. Filtrelerle elde edilen görüntülerin gerçek olmadığı ve kişiyi sağlıksız durumlara sürükleyebileceği akılda tutulmalıdır.

Ergenlik dönemindeki gençlerin sağlıklı bir özgüven geliştirmeleri ve gerçekçi güzellik standartlarına sahip olmaları için toplumun ve ailelerin destekleyici bir rol oynaması gerekmektedir. Bu süreçte, gençlerin kendilerini olduğu gibi kabul etmeleri ve gerçekçi hedefler koymaları teşvik edilmelidir.

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