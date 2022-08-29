Otomobil sürücüleri kapı açarken dikkat. Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Alata Mahallesi D-400 kara yolunun sağ şeridinde park halindeki plakası öğrenilemeyen aracından inmeye çalışan M.A. otomobilin kapısını açtı.

Bu sırada arkadan gelen H.İ. idaresindeki motosiklet, açılan kapıya çarparak diğer şeritte seyir halindeki M.Ş. yönetimindeki otomobilin altına savruldu.

Otomobil altında bir süre sürüklenen H.İ. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.İ, yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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