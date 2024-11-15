Dikkatsizlik ve hız kazaya neden oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dikkatsizlik ve hız kazaya neden oldu

Kırıkkale'de sürücü hatalarının yol açtığı trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Kırıkkale'de sürücü hatalarının yol açtığı trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kırıkkale'de farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve hız ihlali gibi nedenlerle meydana gelen kazaların anbean kaydedildiği görüldü. Kaza anlarında, bazı araçların çarpışması, bazılarının ise kontrolden çıkarak savrulması dikkat çekti. Şehrin farklı noktalarından elde edilen görüntüler, trafik kurallarına uymanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dikkatsizlik ve hız kazaya neden oldu

Dikkatsizlik ve hız kazaya neden oldu

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