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Dikmen Belediyesi muhasebeci alacak

Dikmen Belediyesi, muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 16:56
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Dikmen Belediyesi muhasebeci alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Dikmen Belediyesi, muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Adaylar başvurularını 17 Ekim 2022 ile 20 Ekim 2022 tarihlerinde yapabilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

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