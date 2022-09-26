Dikmen Belediyesi muhasebeci alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Dikmen Belediyesi, muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adaylar başvurularını 17 Ekim 2022 ile 20 Ekim 2022 tarihlerinde yapabilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türk vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.